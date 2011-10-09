萨利赫再次表示近期将交权

也门总统萨利赫周六暗示他将于几天内下台，在国家电台讲话中称：“我拒绝权力，并且我会持续拒绝它。我会在几天内交出权力。”这已经是年内第三次作出这种表态。分析人士称这不过是他的又一个拖延战术。 而一名政府官员称萨利赫只不过是有意达成协议，结束数月来的骚乱。路透