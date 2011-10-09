分析：缅甸暂停密松水坝项目 考验中缅关系

路透北京/仰光10月4日电（记者 Ben Blanchard/Aung Hla Tun）---缅甸新的文官政府意外决定暂停中国牵头的密松水坝项目，这使得两个昔日盟友的关系趋于紧张，但任何一方都不愿让此事长久损害两国关系。

中国要求对暂停密松大坝项目一事寻求“恰当的解决方案”。反对该项目的人士警告称该项目有损环境，并且需要大量转移安置居民，因此对缅甸政府最新决定拍手称快。

对缅甸而言，由于自身人权问题遭西方国家广泛制裁，中国是缅甸最重要的外交与经济盟友。

而对中国而言，缅甸是中国西南省份通往印度洋的途经之地，中国正在缅甸境内铺设油气管道，以避开马六甲海峡这一瓶颈。

新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年称：“整体上，双方关系还将保持，毕竟两国有着非常紧密的经济联系。”

“缅甸依赖中方。虽然说其他国家，譬如印度和美国等也逐渐发挥作用，但中国拥有地缘政治与经济上的优势。”

中国官方报纸《人民日报》称，缅甸政府将与中国协商，以免损害双边关系与友谊。

中国不大可能在密松大坝项目上轻易让步。密松大坝项目是缅甸军政府在2006年提议建设，2009年该国政府与缅甸军方支持的亚洲世界公司及中国电力投资集团签约，由两公司负责该项目投资开发。

中电投集团对缅甸政府决定暂停该项目表示震惊，并警告称此决定可能导致法律後果。

国际河流组织中国全球项目协调员Grace Mang表示：“考虑到中电投对于该项目的投入，在没有坐下来、承诺更多环境影响研究等之前，他们应该不会轻易放手。”

“现在下结论还为时过早，但我想不会是密松大坝项目就此取消这麽简单。”

现在，中国可能还需要担忧在缅甸另外一个大型投资项目，即由中国石油天然气集团建设的缅甸通向中国西南的石油管道，中石油称工程正在继续。

缅甸一名已经退休的外交高官表示：“考虑到其他战略利益，譬如中国欲经由我国开辟通往印度洋的通道，中国政府会非常明智地、以友善的态度慎待此事。”

这名要求匿名的退休人士还补充道：“事实上，与那样一个非法政府秘密签订具有如此战略意义的大项目，是他们（中方）一大失误。”

缅甸与中国：互信互疑交织

虽然缅甸与中国关系紧密，但两国也有着深层次的不信任。

中国在缅甸的经济角色招致当地民众不满。缅甸向来担忧被中国主导，而中国则担忧广袤边境地区的稳定。

中国担心缅甸文官政府可能试图向美国靠拢，这加深中国对遭敌意势力“包围”的忧虑。

澳大利亚国立大学缅甸问题专家Christopher Roberts认为，缅甸与中国向来存在一些不信任问题，但两国关系总体上已明显改善，且缅甸在经贸、油气管道等方面仍非常需要中国的支持。

“但从缅甸的角度，我怀疑暂停大坝项目对两国关系的破坏程度，可能不像暂停天然气厂或石油管道等做法那麽严重。所以我认为，从战略角度看，此事不会对（缅甸）与中国关系造成重大影响。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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