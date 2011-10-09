查韦斯痛批美国“恐怖镇压”抗议者

路透加拉加斯10月8日电（记者 Enrique Andres Pretel）---委内瑞拉总统查韦斯周六谴责美国“恐怖镇压”反华尔街抗议者，称批评古巴与委内瑞拉的美国共和党总统候选人罗姆尼“疯癫”。

现年57岁的查韦斯在6月接受了癌症手术和随後的四轮化疗，目前仍处康复阶段。毫不意外，一向语出惊人的查韦斯表示支持美国活动人士，支持他们举行示威游行，反对华尔街的贪婪。

美国国内抗议活动上月发端于纽约，随後蔓延至佛罗里达的坦帕市、西雅图等地。抗议大多以和平方式进行，但偶尔也会演化为激烈对抗。已有多人被捕，纽约警方本周稍早还动用了辣椒喷雾驱赶抗议者。

据委内瑞拉国家电视台报导，查韦斯在加拉加斯总统府邸的政治会议上说道：“这场平民运动正扩大到10个城市，镇压非常恐怖，我不知道现在有多少人入狱。”

美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）周五在一次演讲中称古巴和委内瑞拉为“邪恶的社会主义”，遭到查韦斯的痛批。

查韦斯说道，“他最近抨击委内瑞拉与古巴，大谈查韦斯的邪恶政府。他还傲慢地宣称上帝创造了美国，所以美国可以统治世界。”

“而且，这个疯癫的人可能会成为美国总统，”查韦斯接着说道。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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