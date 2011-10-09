卡扎菲称发展中国家领导人会遭遇类似命运

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透贝鲁特10月6日电---利比亚前领导人卡扎菲表示，承认利比亚国家过渡委员会的发展中国家的领导人将遭遇类似的命运。
卡扎菲说：“如果(国际)部队的武力被授予合法性，那麽第三世界的统治者们就等着瞧吧。”
卡扎菲的此番评论录在了一段音频中。路透周四从叙利亚Arrai电视台获得这段音频，但尚不清楚这段音频录于何时。
他说：“对于那些承认这个委员会的国家领导人而言，从现在起，做好(国际)武力创建的过渡委员会逐一取代你们的准备吧。”
卡扎菲还呼吁利比亚人走上街头，称利比亚的形势“令人无法忍受”。
自国家过渡委员会的军队8月23日占领首都的黎波里以来，卡扎菲一直处于在逃状态，且多次避开追捕。
卡扎菲称国家过渡委员会不合法。“它如何获得合法性？利比亚人民选举他们了吗？利比亚人民委任他们了吗？”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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