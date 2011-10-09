中年女性运动应适度--研究

路透9月30日电---一项研究显示，对中年女性而言，做中等强度运动带来的愉悦明显超过做高强度运动，并且更容易保持运动习惯。

美国宾夕法尼亚州立大学Steriani Elavsky是此项研究负责人，研究人员招募了255名40-60岁的女性志愿者，让她们做中等强度或高强度运动，而後跟踪她们的反应。

整体上，做中等强度运动的女性更容易感到充满活力，且自信未来将保持运动习惯的机率也更高。并且与高强度运动组相比，中等强度运动组更多人显示出原本的负面情绪消退。

Elavsky告诉路透：“运动会让你感觉更好，但与剧烈运动相比，从事中等强度运动会让你感觉更愉快，特别是如果你原来不爱运动或者有点超重。”

她对中等强度运动的定义是：你可以边运动边说些简短的句子，但边运动边唱歌可办不到。

Elavsky并称，中年女性通常是运动最少的群体，她们的体能活动水平随年龄增长而下降。她认为，了解不同强度运动是否会对情绪产生不同效果，以及这些能否预测中年女性整体体能活动，是非常重要的。

研究发现，从事中等强度运动的女性中，有更多人後来感觉情绪更好、更有精力、精神状态和自我感觉更好。

Elavsky称，对于肥胖及身体走形的女性来说，中等强度运动的效果也非常明显。

而高强度运动对情绪的益处则小得多，并且有些超重或有身体不适症状的女性，在剧烈运动後，情绪容易变得不平稳。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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