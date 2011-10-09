惠誉调降意大利和西班牙评级

8月8日在米兰交易所拍到的图片。 REUTERS/Stefano Rellandini

* 惠誉指称欧元区债务危机恶化

* 认为意大利和西班牙财政存在滑坡风险

* 惠誉对两国评级展望维持负面

记者 Gavin Jones 编译 王丽鑫

路透罗马10月7日电---惠誉周五将意大利主权信用评级下调一个级距,将西班牙评级下调两个级距,指出欧元区债务危机恶化,且两国都存在财政滑坡的风险.

降评凸显出欧元区日益脆弱的情况.希腊危机已让欧元区苦于应对,若意大利亦出现危机恐怕令其难以承受.

惠誉将意大利评级从AA-调降至A+,将西班牙评级从AA+降至AA-.两国评级展望都保持负面,意味着未来可能进一步调降.

意大利和西班牙被卷入欧元区债务危机,依靠欧洲央行购买其公债来阻止收益率升至难以持续的水平.

"对于(欧元区)危机提出一份可信的综合解决方案,在政治和技术上都很复杂,这需要时间,"惠誉在解释降级的报告中称.

惠誉对意大利的评级现与马耳他和斯洛伐克评级相同.

意大利在夏季前一直处于欧元区危机边缘,该国指标10年期公债收益率现约为5.5%,超过西班牙的约5%,说明市场对意大利愈发感到不安.

**欧洲央行出手相助**

若欧洲央行不出手,这两国公债收益率可能更高.据交易商称,欧洲央行周五再次入市支持两国公债.

惠誉表示,政府最初对收益率上涨的应对犹豫不决,令市场对意大利的信心受创.标准普尔和穆迪此前已经调降意大利评级.

降评後欧元兑美元和日圆下跌,美股下滑,不过分析师称对意大利被降评的反应基本上大不.

"惠誉的动因与其他两家评级机构差别不大.我认为市场反应不会很大,"巴黎银行分析师Alessandro Tentori称.

荷兰国际集团(ING)的分析师Paolo Pizzoli称,降级应被视为对政府的再次施压,迫其采取促进增长的结构改革,这是最近通过旨在2013年达成预算平衡的撙节计划所欠缺的.

"欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织(IMF)均发出了呼吁,要求针对增长进行结构性改革,而惠誉降评也是类似的警讯."

意大利总理贝鲁斯柯尼丑闻打击政府本月稍晚提出扶助增长举措的计划,不过其执政联盟太过疲弱,意见也不统一,因此鲜有分析师对其实施深度改革的能力抱持信心.

西班牙政府通过一系列撙节改革已降低财政赤字,不过该国多数债务来自自治区,这些区域减赤仍在进行中.

**评级机构随大流**

"我们尊重这一决定,但不认同,"西班牙经济部一发言人称.

意大利官员则在淡化降评.外长弗拉蒂尼(Franco Frattini)称,这完全在意料之内,并轻描淡写的说"市场对惠誉和穆迪等的角色并不怎麽在意."

意大利央行副总裁萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)称,评级机构"随波逐流,在同一时间做同样的事情."惠誉的举动"没有使情况改变,"他称.

贝鲁斯柯尼周五飞往俄罗斯,为普京庆生,不过其办公室的一份声明称,惠誉的评论比其他评级机构正面的多,意大利财政举措受到广泛认可.

惠誉称,西班牙和意大利有偿债能力,但指称他们经济增长前景趋弱,并敦促意大利采取"更激进且可持续的经济改革."(完)