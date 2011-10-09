《阳歌专栏》拉手网聘二流承销商赴美上市

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**拉手网聘二流承销商赴美上市**
网络团购继续折腾，业界领头羊拉手网苦苦推进首次公开募股（IPO），日前采取令人质疑的行动，聘任二流投行为其承销商。路透报导称，拉手网已任命中金和野村担任其承销商，安排赴美上市交易，希望募集资金1-2亿美元。
因担忧拉手网最近几次收购中存在会计问题，高盛(GS.N)与摩根士丹利(MS.N)上月突然退出拉手网的IPO承销；窝窝团据悉也因类似原因未能找到IPO承销商。
我钦佩拉手网对IPO不屈不挠的追求精神，但此事也明显说明因欧美一流投行不愿接手，拉手网无奈之下只好转投中金与野村。但是无论中金还是村野，与美国投资者的关系都不太过硬，也就是说，如果拉手网勉强推进IPO的话，在吸引投资者方面估计会困难重重。
团购领域的震荡今年稍早首次出现，美国团购网站Groupon与腾讯(0700.HK)合资企业高朋网大幅裁员。另外中国团宝网据报导亦有大力裁员举措。窝窝团也开始裁员，不过公司否认裁员近70%的传言。如此动荡的行业很难对美国投资者产生吸引力，而且由于近来中资企业屡爆会计丑闻，投资者已有戒心。
所以，考虑到中金和野村在美国市场招股领域实力不足，我认为拉手网IPO如确实进行下去，也只能定价在目标定价区间的下限水准，最终融资数目不足其最低目标1亿美元。
一句话：因承销商实力不足，中国团购领域群雄逐鹿，震荡不断，拉手网纽约上市可能面对投资者需求寥寥窘境。
**百盛收购小肥羊案卷入中美贸易摩擦？**
肯德基和必胜客餐饮连锁店的母公司--百胜餐饮集团(YUM.N)发布的第三季度财报显示，中国业务再次取得了出色的成绩，其强劲表现，冲消了其它市场的惨淡状况。但对关注该公司的人而言，他们对百胜最新财报未提及的事项同样感兴趣，即悬而未决的小肥羊(0968.HK)收购案。这项收购案6个月前就已经宣布，目前仍在等待中国监管机构批准。
先来看看百胜的第三季度财报。数据显示同期中国业务全面蓬勃发展，美国本土的经营利润却下滑16%。百胜中国业务第三季度收入增长35%，其中可比店销售和经营利润分别增长19%和7%。中国业务表现中，唯一倒退的是利润率，从去年的25.2%降至21.3%，主要受中国通胀影响。
在这些抢眼的数字中，只字未提悬而未决的5亿美元收购小肥羊的计划。百胜早在4月时就宣布了这项相对简单的交易，但至今仍未获得监管机构批准。该公司第二季度财报曾对这项交易进行了简要的进展通报，当中提到已为收购预留了资金，似乎表明仍相信能获得监管机构放行。该公司在最新财报中没有提及此事，我也很难进行太多的解读，可能只是没有什麽需要补充吧。
近期中美两国又出现了贸易摩擦，美国参议院通过一项旨在惩罚中国操纵人民币汇率的法案，这或为此宗交易增添变数。假如北京在当前关口为小肥羊收购案放行，不仅能会发出其信守公平贸易的强烈信号，同时还有助于驱散美国国会的一些反华声音。
然而，中国方面究竟会如何行事无人知晓，面对美国参议院的行动，监管机构也可能作出愤怒回应，选择否决这项交易，这无疑会加剧两国的贸易摩擦。
老实说，我认为後一种情形不太可能发生，因中国一贯都是试图化解此类摩擦。当然，如果中国释放善意缓解紧张关系，在下个月就最终通过小肥羊收购案，那我也不会感到意外。
一句话：中国方面最终可能在下个月批准这项悬而未决的小肥羊收购案，以试图化解与美国的贸易紧张关系。（完）
编译：张敏/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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