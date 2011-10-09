分析：中国将对巴基斯坦的亲近示好保持距离

5月18日在天安门前拍到的巴基斯坦和中国国旗。 REUTERS/David Gray

路透北京10月4日电(记者 Sui-Lee Wee)---正与美国闹别扭的巴基斯坦向长期盟友中国作出更友好姿态，将与中国“全天候友谊”作为美巴关系的替代。

但如果巴方希望中国取代美国成为其资助人，那麽巴基斯坦要失望了。

尽管中国不欢迎美国势力出现在其边境附近，但中国希望有个稳定的西部，并认为华府突然收回对巴基斯坦的支持可能危及其边境稳定。中国也不希望再次陷入到南亚次大陆的安全紧张关系中，干扰到正在回暖的中印关系。

为保持这种微妙的平衡，中国将继续支持与巴基斯坦的经济合作，但会放缓与後者的国防合作。尽管对外保持着友好的双边形象，但中国将悄然与其保持距离。

德国马歇尔基金会(German Marshall Fund)中巴关系专家Andrew Small表示：“我认为，美巴关系目前的形势是中国小心行事的原因。”

“他们加倍小心，以确保中巴关系得以被正确理解，不希望反映出任何急于求成、乘虚而入或利用分歧的想法。”

巴基斯坦与美国关系的交恶早已为世人所知。美国指责巴基斯坦三军情报局(ISI)是直接支持阿富汗塔利班的盟友“哈卡尼网络”组织(Haqqani network)，且为该组织9月13日在喀布尔攻击美国使馆等官方建筑提供支持。

巴基斯坦怒斥了这一指控，并警告称，如果美国继续就塔利班等武装组织问题公开抨击巴基斯坦，美国很可能将失去一个盟友。

与此同时，正如每次遭遇外交危机时一样，巴基斯坦一直在鼓吹与中国的良好关系。

巴基斯坦总理吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)在结束了与来访的中国国务委员孟建柱的会谈後称，中国和巴基斯坦是“真正的朋友，是可以彼此依靠的。”

巴基斯坦总统扎尔达里(Asif Ali Zardari)上周也强调，即便美巴关系恶化到无法修复的地步，巴基斯坦也有其他选择，并对中国帮助其“稳定局势”表示赞扬。

至少在公开场合，中国选择挺身而出力挺巴基斯坦。

今年5月，就在美军刚刚在巴国境内击毙本拉登数周後，中国国务院总理温家宝向来访的吉拉尼赞扬了两国的长期友谊，并称巴国在全球反恐斗争中作出了“巨大牺牲”。

中国外交部一发言人上周也重申了这一观点，称巴基斯坦处于反恐斗争的最前沿，中国希望相关国家尊重每个国家的主权和领土完整。

但中国的帮助也是有限度的。

上海国际问题研究所(Shanghai Institute for International Studies)南亚中心主任赵干城表示：“‘全天候友谊’并不意味着，我们要为巴基斯坦的所有账单埋单。”

“中国没有那个能力，美国或其他国家也一样。这都要靠巴基斯坦自己。”

中国将巴基斯坦视为对抗印度的重要战略砝码，也将其作为制衡美国在南亚影响力的缓冲之地，还想利用巴基斯坦作为其深入穆斯林世界的跳板，需要巴基斯坦政府帮助打击新疆等边境地区的伊斯兰分裂分子。

中国是巴基斯坦军事装备的重要供应商，也是该国电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。

但中国领导人无意把对巴国的有限投资演变成一场重量级的安全考验。

兰德公司(RAND Corporation)政治学家Scott Harold表示：“两国关系的深度取决于中国所需。他们已在外交和经济方面得到了期待的收获。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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