维泰尔蝉联F1年度车手总冠军

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透日本铃鹿10月9日电(记者 Alan Baldwin)---红牛车队德国车手维泰尔周日成为F1历史上蝉联年度车手总冠军最年轻的车手。他当天在日本大奖赛取得第三名，迈凯轮车手巴顿赢得该站冠军。
24岁的维泰尔本赛季第12次从杆位出发，他本站只需赢得一分，即可提前四站锁定年度车手总冠军。
法拉利车手阿隆索紧随巴顿之後，在本站取得亚军。阿隆索2006年效力雷诺时创下蝉联F1年度总冠军最年轻车手的原纪录。
当得知自己已经加冕年度总冠军後，维泰尔通过车队电台用颤抖的语音发表感言：“非常感谢，感谢每个人，”他在面罩後则努力抑制住泪水。
维泰尔成为第九位蝉联年度车手总冠军的选手，在今年15站比赛中第14次站上领奖台。
维泰尔目前积324分锁定冠军，巴顿210分暂列次席，阿隆索为202分列第三。（完）
发稿：王燕焜
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