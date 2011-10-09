德国和法国在欧洲救援基金运用上看法分歧

* 法国希望利用EFSF资金协助该国银行业--德国消息人士

* 默克尔称,EFSF只能做为最後的手段

* 默克尔和萨科齐周日将讨论欧元区危机

记者 Matthias Sobolewski/Paul Taylor 编译 王冠中

路透柏林/巴黎10月7日电---在周日关键的协商前,德国和法国对于如何强化欧洲银行业以及对抗金融市场动荡扩大持不同看法.相关措施是要为可能的希腊违约做好准备.

在来自美国和市场的强大压力下,德国总理默克尔和法国总统萨科齐将尝试化解歧见,就如何运用欧元区金融火力来对抗主权债务危机达成共识.该危机已威胁到全球经济复苏.

惠誉周五调降意大利和西班牙评级,凸显出欧洲黯淡景况.

德国一名消息人士表示,法国方面希望能动用欧元区4,400亿欧元的救援基金来为该国银行重建资本,而德国方面则坚持该基金只能做为国内资金用罄时的最後救援手段.法国银行业对欧元区二线国家债务的曝险程度最高.

在和荷兰首相吕特(Mark Rutte)会面後,默克尔确认德国的立场,即欧洲金融稳定机构(EFSF)"唯有在伊国无法独力解决问题时"才能使用.

法国财政部一消息人士向路透表示,法国当局认为无法在公开市场筹资的银行应能向EFSF求援,但要说德法意见分歧还为时过早,因为两国尚未就此进行讨论.

默克尔表示,有困难的银行应先试着在市场上筹资,之後再向政府求助,最後才是向EFSF求援,而且进行改革是取得救援的必要条件.

"下次峰会肯定会讨论这项议题,"她说,指的是10月17日和18日的欧盟领导人会议,她和萨科齐会在该会议上提出此议程.

法国政府和法国央行在本周之前一直认为该国银行业不须重整资本,而现在则是在争论该如何在不影响到该国的最高债信评级的情况下,进行资本重建.

"我听说法国担心过大规模的银行资本重建,可能会危及法国的AAA评等,这是他们希望动用EFSF资金的原因.我希望默克尔坚守运用国内资金重建银行资本的立场,"法国政府经济分析顾问委员会成员Jacques Delpla说.

在欧元区六个拥有AAA评级的国家中,法国的债务相对于国内生产总值(GDP)的比例最高,达86.2%.

若法国失去最高评级,对于希腊、葡萄牙和爱尔兰的援助机制将会瓦解.法国是EFSF援救基金的第二大担保者,仅次于德国.

参看欧元区债务危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

参看欧元区银行业资金需求的相关图表,请点击(r.reuters.com/jyw62s)

**Dexia争端**

欧洲一名资深外交官员称,受到债务曝险和评等忧虑的影响,法国对于希腊债务重整和尽快采取减记的看法,比德国和英国更犹豫不决.

该官员称,法国七个月後将举行总统大选,因此保有AAA评级是政治上相当敏感的议题.萨科齐目前民调支持度落後于反对党社会党.

许多欧洲大型银行仍坚称不需要更多的资本,但国际货币基金组织(IMF)则表示,必须注资高达2,000亿欧元.

法国兴业银行(SOGN.PA)执行长乌代阿(Frederic Oudea)向路透Insider TV表示,主要问题不在资本,而是在流动性,因为银行间拆款枯竭.

"主要的议题是对主权信心的危机...重要的是要尽快解决希腊问题,然後重建对于欧洲银行业削减债务能力的信心,"乌代阿在兴业银行巴黎总部称.

然而,部分银行显然有资金需求.

法国和比利时正就谁该出钱救助两国合组银行Dexia(DEXI.BR)争论不休.Dexia本周几乎瓦解,且将面临分拆的命运.

穆迪投资服务公司周五表示,可能会调降比利时的信用评级.

美国总统奥巴马周四敦请欧洲领导人在11月3-4日20国集团(G20)戛纳(坎城)峰会前提出计画,并称欧元区危机是美国经济最大的阴影.

日本央行总裁白川方明周五表示,欧元区主权债务问题给日本经济带来的压力日益升高.

白川方明在东京的记者会上表示,"全球成长出现放缓趋势",而欧洲成长"停滞",因债务忧虑升高.

欧盟执委会主席巴罗索周四表示,执委会正在为成员国银行资本重建拟定计画.

然而,其他欧盟官员则称,该计画只是一套针对各国措施和处理跨国银行举措的指导方针,而非资本重整的欧洲共同机制或强制规范.

欧洲银行业管理局正在根据7月压力测试提供的数据,重新评估银行业的资本规模.当时的压力测试结果显示,只有八家银行没有通过测试,但仅需增加25亿欧元资本.

欧元区一监管当局消息人士称,IMF和民间分析师认为需要增加1,800-2,000亿欧元资金,这反映出主权债务减记的影响,并且假设希腊和其他国家可能会违约.

**违约可能性**

默克尔和萨科齐过去一周已重申了必须避免希腊违约,因可能对欧洲和全球经济带来灾难性的结果.

法国财政部消息人士称,对于调整7月21日欧元区领导人达成的希腊民间债权人分摊第二轮纾困协议细节,法国持开放态度,如调整债券存续期和利率,但不支持完全改写.

德国和芬兰官员辩称,由于市场情况已经改变,银行业可能需要承担比原先协议的减记21%希腊债务价值更高的减记比率.

欧盟和IMF的检查员持续和希腊就改革进行协商,以在11月中前拨付关键的80亿欧元援助资金.

惠誉周五将意大利主权信用评级下调一个级距,将西班牙评级下调两个级距,指出欧元区债务危机恶化,且两国都存在财政滑坡的风险.

该消息令欧元挫跌,欧元兑美元下滑0.3%至1.3388,仍深陷于8月29日由1.4548展开的下滑趋势中.

惠誉将意大利评级从AA-调降至A+,将西班牙评级从AA+降至AA-.两国均置于负面评级展望,意味着未来可能进一步调降.(完)