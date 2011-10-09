法比卢就援救Dexia银行达成协议

* 法国、比利时和卢森堡就救援计划达成协议

* 比利时将国有化Dexia零售银行业务

* Dexia董事会会议将批准计划

* 萨科齐和梅克尔承诺推出新的应对欧元区危机举措

路透布鲁塞尔10月9日电---法国-比利时银行业者Dexia将被分拆,并部分国有化,此前该银行深陷融资困境,敲响欧洲体质孱弱银行的警钟.

在Dexia救援计划出炉的同时,法国和德国领导人在联合新闻发布会上表示欧洲银行业需要进行资本重组,但掩饰了在如何进行重组上的分歧.Dexia银行的全球信用风险敞口为7,000亿美元,是希腊国内生产总值(GDP)规模的两倍多.

救援计划细节尚未公布,而Dexia董事会在布鲁塞尔开会以通过该计划,但根据计划,该银行在比利时的零售业务及在法国的市政融资业务将被政府掌控.

此为Dexia三年以来第二次被迫接受政府救援,因该行面临流动性紧缩问题,股价上周跌去42%.

比利时总理Yves Leterme办公室周日表示,Leterme和法国总理菲永以及卢森堡财长Luc Frieden为Dexia找出了解决方案.Dexia在卢森堡有大规模业务.

"三国政府已同意向董事会提出完全符合比利时政府目标的提案,即接管Dexia比利时业务,为其提供担保,并将之转型为非常安全的银行,"Leterme在两小时的协商後表示.

协商中讨论的重点在于个别政府对于援助Dexia的贡献度,由于比利时和法国两国已苦于应付自身的大规模赤字,因此这项议题相当敏感.

对预算吃紧的欧洲国家来说,银行资本重建的需求又是另一个棘手问题.比利时债务相当于国内生产总值(GDP)的比例去年为96.2%,在欧元区国家中仅次于希腊和意大利,且齐平接受纾困的爱尔兰.

"在明天早上达成协议,让比利时可以解决这项问题,而不用将债务推升至过高水准...我确信这是有可能的,"Leterme在周日协商前向比利时电视台表示.

援助Dexia的重担导致评等机构穆迪在周五晚间警告称,可能调降比利时的Aa1债信评等.

欲浏览欧洲银行业相关图表,请点选:(link.reuters.com/qux33s)

欲浏览Dexia资产相当于比利时及法国GDP比例的相关图表,请点选:(link.reuters.com/zar24s)

Dexia一直利用短期资金来为长期贷款融资,随着欧元区债务危机恶化,该行发现信贷正逐渐枯竭.由于该行对希腊的风险敞口规模巨大,使这一问题每况愈下.

Dexia濒临倒闭激起投资者对欧洲银行业者健康状况的焦虑,同时关于欧盟采取协调行动对整个银行业进行资本重组的传言日盛.

迄今为止,德国和法国就如何对欧洲银行业者进行资本重组一直存在分歧.法国希望动用欧元区4,400亿欧元(5,940亿美元)的欧洲金融稳定机构(EFSF)来为该国银行重建资本;而德国方面坚称该基金应作为最後的手段.

周末有新消息称,法国巴黎银行和法国兴业银行可能同意资本注入,作为整个欧洲巩固银行业财务实力计划的一部分,但两家银行依然否认有此类计划.

对Dexia进行改革的方案可能是剥离法国部门并将其并入法国国有银行Caisse des Depots和Banque Postale,後者是法国邮政局旗下银行.

比利时政府将国有化大部分Dexia在比利时的零售银行业务.媒体报导称,此举将耗费40亿欧元.

同时也将出售土耳其Denizbank(DENIZ.IS)等状态良好的部门.

一个由国家支持的"坏账银行"将持有950亿欧元债券,其中包括120亿欧元的欧元区二线国家主权债.

当中另有70亿欧元的美国抵押贷款相关债券,为此法比两国可能需要为其2,000亿欧元资产提供担保,此规模超过比利时GDP的55%.知情人士透露,根据三国政府周日达成的协议,比利时将为60%的不良资产提供担保,而法国将负责其馀的大部分.

关键问题包括如何划分这家"坏账银行"的资产担保、比利时应为国有化Dexia的比利时银行业务花费多少资金、以及比利时地区性银行等其他团体是否应该参与等等.

Dexia股票自周四午盘起已停牌.(完)

--编译 张荻/王冠中/王兴亚/梁睿雪;审校 张明钧

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