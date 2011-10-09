德法领导人承诺月底前推出应对债务危机新方案

* 梅克尔与萨科齐承诺月底前推出应对危机的新方案

* 新方案预计包括针对希腊、银行与协调行动的计划

* 领导人掩饰在银行资本重组问题上的分歧,拒谈方案细节

* 萨科齐渴望11月初戛纳峰会取得成功

路透柏林10月9日电---德法领导人周日承诺,将在月底前推出解决欧元区债务危机的新的全面方案,但未透露细节并掩饰在如何增强欧洲银行业者资本状况问题上的分歧.

德国总理梅克尔与法国总统萨科齐在柏林会谈之後表示,他们的目标是在11月3-4日戛纳20国集团(G20)峰会之前提出解决希腊问题的可持续方案,同意增强银行业者的资本状况,提出加速欧元区经济协调的计划.

"我们非常清楚,法国与德国在维持欧元稳定方面肩负特殊的责任,"萨科齐在联合记者会上表示.

"我们必须提出可持续的全面对策.我们决定在月底前提出这样的对策,因为欧洲必须在G20的戛纳峰会之前解决自己的问题."

萨科齐将主持戛纳G20峰会,而且热切期盼是次峰会圆满成功,因这或许可以增大他在明年总统大选中争取连任的胜算.

不过即使这两位领导人能就未来前进的方向达成共识,过去两年的经验仍表明,他俩可能难以及时说服欧元区其他15国与之并肩前行.

参看欧元区债务危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

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在记者的追问下,这两位领导人一再拒绝透露计划的细节.萨科齐称,他与梅克尔在欧洲银行业资本重组问题上的看法"完全一致",即使两国数位官员近几日曾明确表示,两国在该问题上分歧严重.

德法这两大欧元区重量级成员国在解决震动市场的欧债危机上,面临来自全球的压力.

美国总统奥巴马周四敦促欧洲"快速行动",称欧元区的危机是阻碍美国经济复苏的最大障碍.

世界银行行长佐利克对德国杂志Wirtschaftswoche表示,欧洲、特别是德国"完全缺乏"展现更大领导才能所需要的远见卓识.

新闻发布会之後,德法两国的领导人于Chancellery举行工作晚餐.

**银行业地雷**

比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)成为两年来欧元区债务危机下第一个受害者,这让会谈多了一分急迫感.

在柏林会议之前,法国及比利时总理以及卢森堡财长已经就援助Dexia计画达成协议.

其他法国银行业者也面临极大压力,因其持有希腊及其他疲弱欧洲南方二线国家的曝险.

周日一份报导指出,法国巴黎银行(BNPP.PA)、兴业银行(SOGN.PA)可能寻求筹措110亿欧元的资金,这是整体欧洲银行业重组资本计画的一部分,但两家银行稍後出面否认.

爱尔兰周末估计,欧洲银行业可能需要超过1,000亿欧元(1,350亿美元)的资金才能安度这场债务危机.国际货币基金组织(IMF)的预估则是上述数字的两倍.

巴黎方面希望动用欧元区规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)拯救该国银行业者,担心若自行注资可能影响其顶级债信评等.

在柏林的官员们已经清楚表示,他们认为该基金仅应做为最後手段,也就是欧元区成员国没有其他办法自行援助国内银行业时方能使用.

另外一个激辩重点是如何运用新版强化後的EFSF来买进主权国家公债,而若希腊无法确保取得下一笔援助金时,这个议题将会变得格外关键.

希腊最快料将在11月中旬耗尽资金.欧盟执委会、IMF及欧洲央行(ECB)的检查员目前正在评估雅典是否已经达成取得更多援助的条件.

"我们正密切与目前人在希腊的欧盟、IMF及ECB官员合作,我们预期他们将会提出一个可以持续支持希腊的解决方案,从而让希腊可以留在欧元区内,同时也可确保欧元区的金融稳定."梅克尔表示.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周末时向德国画报表示,希腊违约可能会出现无法预见的後果,同时也可能导致危机扩散.

"对我们而言这是未知的领域,我们正在讨论一些从未真正进行测试的解决方案."他说道.

梅克尔表示,法国和德国正在研拟强化欧元区经济协调措施,并称其提议将导致里斯本条约有修改的必要.

不过萨科齐明确表示,欧洲需要"现在就做出决定",而非宣布一些需要花时间执行的新长期计画.修改条约可能花上数年时间.

他说,"在月底前提出完整、可持续推行及迅速的回应,是这次法德会议的成果."(完)

--编译 张涛/兰秀娟/张明钧;审校 戴素萍/徐文焰/张荻

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