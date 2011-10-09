中国前三季度A股IPO融资额降40%

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京10月9日电---据新华社报导，由于中国股市疲弱，打击企业上市积极性，今年前三季度中国沪深两市IPO融资额同比下降四成。
报导引述沪深股市数据称，沪深两市IPO融资总额合计约2,305亿元人民币。
IPO融资额下降是由于大规模融资项目减少、投资者不愿支撑高市盈率，且全球股市呈现疲态。
新华称，2011年以来中小板新股平均市盈率约45倍，上年同期为52.8倍。
今年IPO融资案以中小企业为主，而分析人士预计在中国推出国际板前，这种情况仍将继续。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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