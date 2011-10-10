中国股市盘前看点--10月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区10月Sentix投资者信心指数.

--美国众议院金融服务委员会主席巴克斯(Spencer Bachus)就抵押贷款融资行业的现状发表讲话.

**宏观经济及政策面**

--中证报评认为,自7月加息後,货币政策紧缩基调已有所放缓,四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的可能性都很小.

**重点行业和公司**

--中国房地产指数系统发布调查数据显示,9月全国100座城市住宅平均价格为8,877元人民币/平方米,环比下降0.03%,为2010年9月以来的首次下降.

--光明乳业(600597.SS)拟定向增发至多1.78亿股,募资不超过14.21亿元,用于日产2,000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目.

--总投资达280.3亿元的,境内首条最高世代液晶面板生产线--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)北京8.5代线实现量产.

--中国北车601299.SS放弃定向增发,并启动新的融资方案.拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计可配股份数量总计不超过24.90亿股,募资总额不超过71亿元.

--兖州煤业(600188.SS)全资子公司以2.6亿美元购得加拿大萨斯喀彻温省19项钾矿资源探矿权.兖州煤业表示,该项收购已获得中国和加拿大政府主管机关批准,并完成探矿权变更登记程序.

**海外动向**

--美国股市上周五收跌,道琼工业指数收跌20.21点,或0.18%,报11,103.12,逼近熊市区间.本周则收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动股市本周涨势.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指较强的支撑点位为2,200点.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

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