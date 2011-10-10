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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 08:47 BJT

维泰尔蝉联F1年度车手总冠军

红牛车队德国车手维泰尔周日成为F1历史上蝉联年度车手总冠军最年轻的车手。他当天在日本大奖赛取得第三名，迈凯轮车手巴顿赢得该站冠军。法拉利车手阿隆索紧随巴顿之後，在本站取得亚军。维泰尔成为第九位蝉联年度车手总冠军的选手，在今年15站比赛中第14次站上领奖台。路透

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