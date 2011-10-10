10日盘前分析：A股节後有望开门红

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
在十一长假期间，海外股市经历了暴跌暴涨、跌宕起伏的一周，总体呈现先抑後扬的走势，而A股市场经过节前的连续三个月下跌後，在外围市场企稳回升的提振下，节後A股有望迎来“开门红”。
一方面，长假期间公布的国内PMI数据稳中有升。9月国内官方制造业采购经理人指数环比回升0.3个百分点，至51.2%，这已经是连续第二个月小幅回升。虽然升幅低于历史均值，显示经济增长下行风险有所增加，但总体仍处于增长态势中。
另一方面，国庆长假期间，海外股市剧烈波动。在欧债危机暂缓、美国经济数据好于预期的背景下，欧美股市普遍先抑後扬，对节後A股影响偏正面。
此外，从技术层面看，节前大盘连续三个月量价齐跌，沪综指创下15个月以来新低。在经过连续的缩量下探後，A股积累了一定的超跌反弹动能，技术反弹一触即发。
总的来说，短期内外围市场的走势总体上对国内市场将带来一定的稳定性因素，但是从基本面以及政策面看，A股四季度难以摆脱弱势走势，不过期间超跌反弹仍值得投资者关注。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。