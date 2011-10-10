三星电子Android新款产品延後推出

路透首尔10月10日电---三星电子(005930.KS)周一表示,由于苹果(AAPL.O)共同创办人乔布斯辞世,已决定延後推出采用谷歌(GOOG.O)最新版Android作业系统的新款智能手机.

三星原本计划在周二于圣地牙哥的Mobile Unpack活动上推出采用Ice Cream Sandwich(ICS)系统的新产品.ICS为平板电脑及智能手机皆适用的Android系统.

"我们认为这不是宣布新产品的合适时机,此时全球正悼念乔布斯的辞世,"一位三星发言人士表示.

该发言人士表示,三星尚未决定新产品延後发表的时间.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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