穆迪警告称可能下调比利时信用评级

路透纽约/布鲁塞尔10月7日电---评级机构穆迪周五警告比利时称,可能会下调该国信用评级,因考虑到援救法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)的负担,以及未来融资成本料将走高及经济增长疲弱这些因素.

该评级机构表示,其已将比利时Aa1的政府公债评级列入可能下调的检讨名单中.Aa1评级比最高评级Aaa低一个级距.

在过去一年中,穆迪、标准普尔和惠誉均已把比利时的AA+评等置入了负向观察名单中.这些评级机构谈到,比利时缺乏强而有力的政府,不利于该国预算方面的努力.比利时是欧元区负债最重的成员国家之一.

穆迪提到的检讨比利时评等的三个原因是:债务高企国的主权和银行业融资成本大幅上升、比利时开放式经济的成长面临风险、以及支持银行业给公共财政带来压力.

Dexia濒临被比利时和法国拆分的命运,不过讨论该集团未来前景的Dexia董事会会议从周六推迟至周日.Dexia股票仅本周即挫跌42%,该股一直遭受巨大希腊债务曝险和难以获得批发(趸售)融资的双重打击.

比利时准备为Dexia比利时银行业务国有化买单,并按比例为包括欧元区二线国家债券在内的Dexia"坏帐银行"资产提供担保.

在近期检讨比利时评级的过程中,穆迪称将密切关注政府采取措施扶持"银行体系或个别银行"的可能性.

"在这方面,穆迪拟评估比利时政府为扶助Dexia集团而可能承担的成本和额外的或有负债,"穆迪并称.

比利时发现,其处在AAA评级的欧元区核心国家和欧元区二线国家之间,後者的主权债券自2010年中以来遭遇大举抛售.

自从2010年6月议会选举以来,比利时一直没有产生新政府,去年该国公共部门债务总计达到年度GDP的96.6%,令其债务水平仅次于欧元区内的希腊和意大利,与获得救助的爱尔兰齐平.

比利时10年期公债收益率(殖利率)和可比德债之差周三升至222基点的三周高位,该利差在周五跌落至200基点下方.

比利时看守政府计划将2011年预算赤字控制在国内生产总值(GDP)的3.3%,远低于欧元区的平均水平,组建新政府的可能性在近几周已明显增长.

该国还期望将2012年预算赤字控制在GDP的2.8%左右.

比利时的债务管理机构已在今年标售354亿欧元(478亿美元)债券,接近360亿欧元的全年发债目标,并已确定另外两期公债的标售日程.

惠誉将意大利主权信用评级下调一个级距,将西班牙评级下调两个级距,指出欧元区债务危机恶化,且两国都存在财政滑坡的风险.此举已令金融市场紧张不安.

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 张明钧

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