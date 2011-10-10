杨致远考虑让私募股权投资公司收购雅虎--消息

* 杨致远想让雅虎退出公开市场--消息人士

* 与私募股权投资公司的谈判仍处于非正式阶段

* 自从2008年拒绝微软收购以来,杨致远的影响力日益减退

路透纽约/旧金山10月9日电---最近几年,关于雅虎(YHOO.O)共同创始人及前执行长杨致远有一个广为流传的玩笑,说的是他留恋斯坦福大学高尔夫球场,晒出了矽谷最漂亮的棕褐色皮肤.

但大约六个月前这个玩笑话没人再说了,据雅虎的一名高层人士称,自那时起杨致远离开了高尔夫俱乐部,开始每天在雅虎位于加州Sunnyvale的总部现身.

据了解情况的人士,现在杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.

这样的交易将涉及保留杨致远在雅虎的股权.截止到4月2日,杨致远的股权是3.63%.另一名接近雅虎的消息人士表示,雅虎的另一位共同创始人David Filo,也可能仿效杨致远保留自己的股权.截止到5月11日,David Filo持有5.90%的雅虎股份.

在9月解聘执行长(CEO)Carol Bartz後不久,雅虎及其有长期合作关系的Allen & Co和高盛顾问开始进行战略评估,其中可能包括将公司出售.此前已经有人主动表达收购兴趣.

中国电子商务巨头阿里巴巴的CEO马云上个月表示,他对收购雅虎"非常感兴趣",并聘请瑞银集团作为收购顾问.如果交易达成,有望帮助阿里巴巴将触角伸向美国.

路透上周报导称,微软(MSFT.O)也在考虑向雅虎提出收购.此外对雅虎感兴趣的公司还包括Silver Lake Partners、Providence Equity Partners和Hellman & Friedman.

消息人士称,另一家已表示对雅虎有兴趣的私募股权公司是贝恩资本(Bain Capital).贝恩资本近年来在数家媒体企业已经投下大笔资金,包括Clear Channel Communications和The Weather Channel.该公司一名发言人拒绝就此置评.

雅虎对杨致远目前扮演的角色不愿多说,仅表示"包括杨致远在内的整个董事会都一致支持目前正在进行的全面战略评估.与以往一样,杨致远唯一的关注焦点仍是服务于雅虎的最大利益--公司的股东、雇员、用户和广告商."

**公司私有化之路**

微软在三年前曾提出以每股33美元,或总额475亿美元收购雅虎.令不少股东遗憾的是,杨致远与雅虎董事会拒绝了该出价.雅虎股价周五收报15.47美元.

现在,11月将满43岁的杨致远发现自己基本上又面临的同样的情况,试图解救一个业务缺乏远见且没有明确领导人的公司.这样的缺陷很容易让公司成为收购目标.

根据ComScore的数据,雅虎8月在美国网路搜索市场的份额为16%,低于两年前的19%,尽管该公司将搜索技术外包给了微软.相较之下,谷歌GOOG.N在网路搜索市场的份额则持稳在65%,微软的份额由两年前的9%升至15%.

根据ComScore,雅虎的美国展示广告曝光率6月降至10.2%,而在截至2011年7月的12个月内,使用者浏览雅虎网站的时间仅增加1.6%.相较之下,Facebook的广告曝光率则在2011年6月飙升至32.4%,而在截至2011年7月的12个月内,使用者浏览Facebook网站的时间跳升了58%.

一名熟悉内情的人士表示,雅虎的顾问预计本周将向有收购意愿者发送财务说明.另一名消息人士称,目前为止都只有非正式协商,尚未有迫使雅虎进入直接谈判的条件提出.

杨致远希望让雅虎下市可能有几个原因.第一,雅虎由于成长停滞而股价受挫,而其低股价使得股票无法用做收购的交易货币.

买方可能会出脱雅虎的海外资产,包括与日本软银(9984.T)合资的雅虎日本(4689.T),以及对阿里巴巴的40%持股.

买方可能会利用出售海外业务取得的现金--估计超过120亿美元--来偿还债务.据两名知情消息人士称,这会让雅虎规模缩减到只剩美国业务,但美国业务已经恶化到一定程度,估计价值仅50-60亿美元.

**杨致远影响力降低**

杨致远能否顺利让雅虎下市,仍有待观察,这要视其谈判达成的协议以及收购方提出的其他条件.

据雅虎目前和已离职的雇员表示,杨致远仍对董事会有影响力,但他现在对雅虎管理层和员工的影响力,则比当年和微软商谈时来得低.

杨致远的心腹主管这些年来陆续离职,由较年轻的一代接替.此外,部分贬低者认为杨致远应为拒绝2008年微软的收购邀约负责,称其决定是受到自身与雅虎的情感所影响,而非根据财务考量所做.

"拒绝微软的决定确实造成了公司内部的分裂,许多人认为杨致远的决定对他们个人而言是很糟的,因为收购金额很高,"一名当时在雅虎任职的前主管表示.

尽管如此,公司内部仍有人支持杨致远.他的支持者表示,他对于1995年亲手创建的企业走向和文化感到非常担忧.他们赞颂杨致远在公司艰难时期挺身而出,再次试图提振雅虎,就像他在2007年接过执行长工作一样.

杨致远在业界也有很深厚的人脉,且以活跃于幕後运作而着称.

"他会进办公室,关上门在里头打电话,但你不会知道他在和谁联络,"另一名曾和杨致远工作关系紧密的前雅虎主管称.

Business Insider部落格9月报导称,杨致远正试图买下雅虎.

进行管理层收购比直接卖断更有可能让杨致远继续留在雅虎.但私募股权公司也可能希望在其收购的企业中使用自己的管理层人马.

如果推进下市计画,杨致远显然希望其对雅虎的了解足以说服买方让他留任,并努力让公司恢复往日荣景.(完)

--编译 张涛/徐文焰/王冠中;审校 郑茵

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