美联储官员称通胀并非一大隐忧 但不轻言进一步放宽政策

* 费希尔及洛克哈特认为通胀趋缓

* 未来进一步放宽政策的门槛仍高

* 费希尔:就业是更大的问题,比通胀严重

路透达拉斯/亚特兰大10月7日电---在美国政府公布9月失业率持稳于9.1%之後,两名联邦储备委员会(FED,美联储)高阶官员表示,与就业市场持续低迷相较,通胀的问题相对轻微.

不过达拉斯联邦储备银行总裁费希尔与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特均对于进一步推动宽松政策提出怀疑论调,并无法确定其能够带来多大助益.

"当前经济相当疲弱,但并未明显恶化.有点像是在低档颠簸而行.数据表现好坏不一,有些数据相当悲观,但有些则是稍显乐观."洛克哈特表示.

"我认为我们不能排除任何货币政策选项,但我持续认为,采行新一轮大规模买进资产计画的前提条件应相当严格."他在亚特兰大Emory大学的一场论坛中表示.

费希尔称,目前通胀还不是一个令人担忧的问题.他在美联储最近两次会议上,反对祭出刺激性更强的政策.

费希尔在德州A&M零售业峰会上谈到,虽然近几个月中整体通胀一直在上升,但数据显示通胀率将跌向约为2%的美联储目标.

费希尔称,更大的问题是就业.他说,美联储已为提振经济做出了"很大的努力".此外,费希尔还谈到,如若他相信通过"影响收益率曲线"和进一步放宽货币政策能给经济带来更多刺激的话,他将会支持这麽做.

费希尔重申了其长期所持的观点--财政当局在税收和监管政策方面不够明确,阻碍了经济的复苏.

2008年12月美联储下调隔夜拆款利率至近零水准,而且为进一步刺激经济增长购买了2.3万亿(兆)美元的证券.

上月,美联储宣布了卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,将把公债购买行动重点转向期限较长的公债,进而给长期借款成本施加更大的下行压力.

美国经济今年上半年增长率不足1%,经济学家认为,虽然目前美国经济的增长势头有所增强,但欧洲债务危机有可能蔓延,衰退忧虑已然升温.

劳工部周五公布,9月非农就业岗位增加103,000个[ID:nCN2009485],好于分析师的预估,但仍不足以令9.1%的失业率下降.(完)

--编译 张明钧/兰秀娟;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。