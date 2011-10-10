9月中国百城住宅均价环比跌0.03%

路透北京10月10日电---中国房地产指数系统发布的100座城市的全样本调查数据显示,9月全国100座城市住宅平均价格为8,877元人民币/平方米,环比下降0.03%,为2010年9月以来的首次下降.

中国证券报周一报导引述中国房地产指数系统发布的数据称,其中54座城市房价环比上涨,2座城市房价与8月持平,44座城市环比下跌.

"总体来看,9月100座城市的住宅平均价格今年首次出现下降,且环比上涨的城市有所减少,同时有近六成的城市房价同比涨幅在缩小,延续了今年以来价格趋稳的态势."报告称.

数据显示,与8月相比,9月房价环比上涨的城市减少2个.与去年9月相比,全国100座城市住宅平均价格上涨6.15%,涨幅与8月基本持平.

同期,按100座城市住宅价格的中位数计算,全国住宅价格中位数为5,950元/平方米,与8月相比也有所下降.

中国国务院总理温家宝此前表示,今年上半年房地产调控效果初步显现,多数城市房价涨幅回落,但买卖双方仍处于观望和博弈阶段,市场陷入僵持和胶着状态.但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间,未来要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处.

根据百城价格指数对北京等十大城市的全样本调查数据,9月十大城市平均价格为15,786元/平方米,与8月基本持平.具体来看，武汉、北京、广州、南京等四个城市价格环比上涨,涨幅皆在0.5%以内.

重庆(主城区)、天津、成都、上海、杭州、深圳等六个城市住宅价格环比下降,除重庆(主城区)下降1.39%外,其馀五个城市降幅均在1%以内.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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