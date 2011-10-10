叙利亚警告国际社会 不要承认反对派“全国委员会”

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透贝鲁特10月9日电（记者 Dominic Evans）---叙利亚周日威胁称，将报复任何正式承认反对派最近成立的“全国委员会”的国家。
“全国委员会”正在寻求国际社会支持其反抗叙利亚总统阿萨德的运动。对阿萨德持批评态度的美国和法国等西方国家，已对委员会的成立表示欢迎，不过外交上还不比对待利比亚反对力量的方式。
叙利亚外交部长穆阿利姆在大马士革的记者会上称：“将对承认该非法委员会的国家采取严厉措施。” 多位拉美国家部长访问叙利亚，以表示对阿萨德的支持，他们与穆阿利姆一起出席了记者会。
穆阿利姆还驳斥了土耳其对阿萨德镇压民众的批评，并表示任何人都不应认为西方国家会对叙利亚实施军事行动。
“西方国家不会袭击叙利亚，因没有人会出资，”他说道，“西方国家选择以保护人权为借口，实施经济制裁，让我国人民挨饿。”
联合国称阿萨德镇压抗议活动已经导致2,900人死亡。叙利亚领导层称外国势力支持的武装组织为暴力活动负责，并称3月骚乱爆发以来安全部队已有1,100人死亡。
社会活动人士称，周日叙利亚全境，从临近土耳其的北方边界的Jabal al-Zawiyah到南部省份Deraa等地区，纷纷爆发冲突。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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