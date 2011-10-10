南非执政党官员访华--报导

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透约翰内斯堡10月9日电---南非当地媒体周日报导，该国执政党非洲人国民大会(ANC)的高级官员近日访问了中国。此举可能反映该党对中国政府的支持。
南非两家报纸--《城市新闻》(City Press)和《周日独立报》(Sunday Independent)报导了这则消息。路透未能立即联系到ANC官员证实该报导。
此前，南非推迟批准达赖喇嘛的签证申请。达赖喇嘛申请访问南非旨在参加诺贝尔和平奖获得者、南非大主教图图的80岁生日。
两周前，在南非副总统卡莱马・莫特兰(Kgalema Motlanthe)访华期间，中国承诺向南非投资25亿美元。
《城市新闻》报导称，ANC秘书长谷威迪・曼塔什(Gwede Mantashe)、高级官员杜华德(Jessie Duarte)、经济发展部副部长戈东瓦纳(Enoch Godongwana)等官员访问了中国。该访问属于一个与中国共产党的交流互访项目。
《城市新闻》援引南非豪登省(Gauteng)ANC党主席保罗・玛什迪尔(Paul Mashatile)的话称，中共向ANC传授了政治经验。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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