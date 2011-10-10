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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 11:48 BJT

9月中国百城住宅均价环比跌0.03%

中国房地产指数系统发布的100座城市的全样本调查数据显示,9月全国100座城市住宅平均价格为8,877元人民币/平方米,环比降0.03%,为2010年9月以来首次下降. 《中国证券报》周一报导引述指数系统的数据称,其中54座城市房价环比上涨,2座城市房价与8月持平,44座城市环比下跌. 路透

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