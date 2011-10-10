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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 11:44 BJT

惠誉调降意大利和西班牙评级

惠誉周五将意大利主权信用评级下调一个级距,将西班牙评级下调两个级距,指出欧元区债务危机恶化,且两国都存在财政滑坡风险. 意大利评级从AA-降至A+,西班牙评级从AA+至AA-.两国评级展望都保持负面,意味着未来可能进一步调降. 惠誉对意大利的评级现与马耳他和斯洛伐克评级相同. 路透

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