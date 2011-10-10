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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 11:51 BJT

杨致远考虑让私募股权投资公司收购雅虎--消息

据知情人士透露,雅虎共同创始人及前执行长杨致远欲找私募股权投资公司交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场. 交易将涉及保留杨致远在雅虎的股权.截止到4月2日,他的股权是3.63%.另一名消息人士表示,雅虎另一位共同创始人David Filo,也可能仿效杨致远保留自己股权.路透

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