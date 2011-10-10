小微企业融资难问题凸显 需多方合力化解困境--人民日报

路透北京10月10日电---针对今年来小微企业融资难问题凸显,民间借贷在部分地区蔓延,人民日报周一发文称,若不及时化解企业的经营困境,将可能影响国民经济的健康发展和活力.

报导称,银行贷款门槛高、审批周期长,贷款"僧多粥少"难解近渴,在银行和小额贷款公司都难以满足中小企业的背景下,不少企业被迫寻求民间借贷支持. 而在部分地区,民间借贷逐渐演化成了高利贷.民间借贷的盛行,利率高风险大,不仅加剧了中小企业经营的困难,也容易引发纠纷,而纠纷或将出现"滚雪球".

今年前9月,广州市中级人民法院二审的民间借贷纠纷案高达408件,较去年同期增加三成多.近日,浙江温州等地甚至曝出多名借款人恶意逃债"人间蒸发"的消息.民间借贷盛行,一方面反映出当前中小企业融资渠道严重匮乏,另一方面也暴露了融资难带来的巨大风险.

报导称,在广东从事民间借贷的投资公司,资金量从一两亿元到十亿元不等,中间还夹杂着业务人员的私人业务、企业间拆借等.此前有机构估算仅东莞一地,民间借贷量大概就有2,000亿-3,000亿元,整个广东民间借贷到底有多大规模,仍是未知数.

针对上述问题,各地也在陆续出台措施应对.报导称,广东省中小企业局认定了一批省中小企业融资服务示范机构,并推进中小企业集合票据发行工作;天津市则通过财政拨款、贴息贷款、担保贷款、周转价款、股权投资等方式,扶持中小企业.

江苏众汇集团董事长徐东生在人民日报另一篇文章中建议,当前要缓解小企业融资难题,并规避民间借贷蔓延带来的金融风险,首先要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策,提高对小企业不良贷款比率的容忍度,支持专为小微企业提供服务的金融机构.

"应按照新的企业划型标准,明确银行小微企业贷款比例和增速要求...清理银行不合理收费和保证金存款要求,查处违规行为,加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限(等)."徐东生表示.

新华社此前报导称,在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃.上半年累计发生民间借贷485.5亿元,民间借贷利息疯涨,由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 林高丽

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