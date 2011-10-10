焦点：美国贸易法案将成其全球领导地位试金石

* 贸易措施将考验美国在全球经济中的领导角色

* 美国参议院将在周二表决汇率法案

* 韩国总统李明博即将访美,双边贸易协定受瞩目

* 外界对贸易及外汇措施对于就业的影响看法不一

* 中国将公布通胀数据,美国零售销售数据将出炉

记者 Stella Dawson; 编译 张明钧/王冠中

路透华盛顿10月9日电---对美国工作岗位流失的愤怒情绪、对美国丧失全球经济霸主地位的焦虑情绪、以及总统大选所带来的苦闷情绪,已然为美国国会本周议程设下了晦暗的背景,本周将登上议事场的提案包括三项自由贸易协定,以及一项旨在痛惩中国的汇率议案.

在失业率居高不下且经济复苏停滞的情况下,美国国会所做出的决议,将成为该国是否愿意拥抱开放贸易措施的重大考验.

汇率法案料将在周二于参议院进行表决,这是最受瞩目的提案,同时所获得的支持也与日俱增.该议案要求奥巴马政府向中国及其他四个亚洲国家开徵关税,原因在于这些国家压低本币汇率以刺激出口.

将于周四公布的贸易数据可能会使此一论战更形激烈.美国贸易赤字料从7月的448.1亿美元扩大至8月的460亿美元.

中国也将公布9月的贸易数据.预估当月出口将年增20%,低于8月成长24.5%的增幅.

对于那些将在13个月後面临改选的国会议员而言,利用贸易议案来严惩中国运用汇率优势取得出口份额的做法,将会使他们在面对选民质疑其为解决处于25年来高点的失业率有何作为时有所交代.美国失业率已经连续第三个月处于9.1%.

众议院共和党议员及民主党议员已经连署类似法案,其所取得的支持足以克服来自美国众议院议长贝纳(John Boehner)的阻力,将之推向表决程序.贝纳和白宫一样地提出警告,声称该法案"相当危险",可能导致与中国间的贸易战.

尽管汇率议案料将不会在本周进行最後的摊牌,但有关就业问题的辩论热度预料将持续升高,因美国与韩国、哥伦比亚及巴拿马间停滞多时的自由贸易协议将在周二及周三进行表决.

攻防双方都提出各种不同的工作岗位增减估算,对于经济成长所受冲击的预估也大异其趣.要精准地估算自由贸易协议的相关冲击十分困难,因全球经济互动的机制相当复杂,一个领域的就业机会减少或将带动其他领域就业的成长.

卡耐基国际和平基金会国际经济事务主管、同时也是前世界银行贸易事务主管的Uri Dadush表示,对于就业及经济成长的量化估算充其量只能作为假定数据.

他指出,在全球经济极度脆弱的环境下,美国在贸易协定表决中传递出的政治讯息更为重要.

"美国仍是遥遥领先的全球最大经济体,仍在为国际经济关系定调.中国是第二大经济体.当前的欧洲债务危机可能会失控,而美中贸易关系恶化只会在这样的险恶时期给我们带来更多伤害,"他说.

**就业与自由贸易**

在三个自由贸易协定中,和韩国的协定过关的可能性最高,让韩国总统李明博周四访美行程锦上添花.

美国国际贸易委员会(ITC)估计,与韩国的贸易协定可能给美国带来零至28万个新就业岗位.美国商务部称,该协定可协助美国赢回遭欧盟夺走的市占率.欧盟先前已调降了对韩国商品的关税.

与哥伦比亚的自由贸易协定,则面临了该国如何对待工会员工的疑虑,但多数观察家预期哥伦比亚和巴拿马的贸易协定都会过关.

美国经济政策研究所(Economic Policy Institute)的贸易分析师Robert Scott则对三项协定能否过关持怀疑态度.

"人们益发意识到贸易系统运作不佳,而这些协定会导致就业岗位流失,"他说.

他估计韩国和哥伦比亚的协定会在实行後七年内削减21.4万个就业岗位.他指出,创造就业的估计只考量到出口方,却忽略了进口替代品和导致委外代工的外国直接投资(FDI)等影响.

关心全球脆弱成长的人,可观察周二公布的英国9月工业生产,该数据料连续第二个月下滑0.2%.

美国周五公布的9月零售销售数据亦为重要指标,该数据料成长0.6%,8月为持平.

在中国方面,成长持续放缓,可能让北京当局暂时免于通胀之苦.中国周五将公布9月居民消费价格指数(CPI),通胀率料为6.0%,略低于8月的6.2%.这仍远高于中国的4%年度通胀率目标,但将是自7月触及6.5%後连续第二个月下滑.(完)

--译文审校 徐文焰

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