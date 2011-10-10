普京本周访华 战略意义非同寻常

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透莫斯科10月9日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京周二起访问中国，以深化挑战与机遇并存的中俄关系，这是普京宣布将竞选总统後首次出访。
普京担任总理近四年间，工作重点放在国内，此次出访看来是为重新执掌俄外交政策作铺垫。
除探讨战略关系以及在全球事务方面协调立场外，双方免不了围绕一宗巨额天然气供应项目展开较量。
中国明年也面临领导层更替，而普京若再次当选总统，任期可能长达12年，中国将试图判断普京对未来的计划。俄罗斯自然资源丰富，且掌握核武器，是中国经济与地缘政治战略中的重要考虑因素。
上海复旦大学俄罗斯中亚研究中心主任赵华胜认为，普京此次访华重要性超过一般的总理级访问。
此次随普京访华的，还包括俄国有能源巨擘Gazprom(GAZP.MM)、Rosneft(ROSN.MM)与俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）(0486.HK)等企业的执行长。
俄方代表团将与中国国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝会晤，双方会面时料将热情赞扬双方友谊，以及在全球重大事务上的团结立场。
普京可能还想利用此次访问向西方强调：中国是俄罗斯的地缘政治合作夥伴，也是俄罗斯的重要能源客户。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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