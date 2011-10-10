中国需求料挽救基本金属市场--LME Week

* 铜需求有所回落,但仍属强劲

* 基本面因素并未反映在金属价格中

路透伦敦10月7日电---尽管目前由于投资者忧虑全球经济下滑和欧洲债务危机,纷纷退出市场,导致基本金属价格下跌,但受益于供应紧张和中国强劲需求,基本金属需求只是略有回落.

这是金属业的年度大会--LME Week上传达出的讯息.该会议是全球金属行业的年度盛会,吸引数以千计的专业人士出席.

"铜需求有所下降,但程度并不足以让铜价出现目前的跌势,"全球最大的上市铜矿商Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)执行长Richard Adkerson本周说道.

金属价格已经下滑,尤其是铜.该金属较2月触及的纪录高位10,190美元已下挫28%.

"目前(价格走势与基本面)脱钩,这是因为投资者对未来感到担忧.存在太多宏观经济不确定性,导致了当前的局面."Adkerson说.

尽管全球经济放缓,但铜生产商仍在出售产品,其中多数卖给了中国.该国占据了铜需求的大约40%,用于建筑业和电线电缆.

"我们尚未见到任何艰难市况中通常会有的延後迹象出现,即人们试图推迟支付."矿产商First Quantum(FM.TO)总裁Clive Newall本周表示.

"我们没有看到任何这种情况出现.而且在与其他矿产商的交谈中,我也不确定其他人是否真的看到了这种情形."他说.

中国无可避免将回到市场补充金属库存,他补充说.

今年稍早的高铜价促使中国降低库存.整个行业一直预期中国将回到国际市场买进以补充库存,特别是在铜价处于较低水平时.

"他们(中国买家)是机会主义者,眼下的铜价还不错."Antofagasta(ANTO.L)执行长Marcelo Awad表示.

中国对其他金属的渴求也依然高涨.

"在(铝)需求方面,尚未有下滑的迹象,"力拓加铝(RIO.L)(RIO.L)金属管理销售与市场营销副总裁Gordon Hamilton表示,"出现需求下滑的情形,但仅限于部分地区."

他说,亚洲业务表现良好,而北美某些行业的买需出现停滞,最疲弱的市场当属欧洲.

哈萨克斯坦矿商ENRCENRC.L的一位高层表示,其中国客户对铁矿石的需求仍十分强劲,而且该公司其他大宗商品业务的表现普遍不错.

"我们尚未看到中国对任何商品的需求有趋疲的迹象,"ENRC的首席商业主管Jim Cochrane谈到.

全球金属冶炼厂都在满负荷运转,以试图弥补罢工及2008年经济下滑致使矿业投资大幅缩水所造成的损失.

**警告**

国际货币基金组织(IMF)上月警告称,欧洲主权债务危机挥之不去,以及美国缓慢痛苦的经济复苏,可能会给全球经济成长带来严重的影响.

"虽然西方面临痛苦的去杠杆化,但新兴经济体拥有一套刺激经济增长的工具,"RBS的分析师Nick Moore在报告中写到.

"中国的商品进口是大家关注的焦点,如果仔细聆听,你可以听到解救众生的声音飞奔而来."

不过本周也有谨慎的提示.

"许多分析师陷入一种思维陷阱,他们认为只要中国人越来越富有,就会变得越来越像我们西方人,这种看法是非常危险的,"AZ China北京常务董事Paul Adkins说.

"中国人不会因为喜欢(铝盒和金属箔盖)包装好的冷冻食品就突然不吃新鲜蔬菜了.他们也不会因为喜欢罐装饮料就不喝茶和水了...中国人会变得越来越现代化,但不是更西化."

IMF也下修其对中国和其他亚洲经济体的成长预估,部分原因是全球其他地区成长缓慢,不过中国的经济成长率今年料仍为9.5%,明年料为9%.

"还是回到中国,掌握中国动态对全球经济将越来越重要,"Svanska Handelsbanken银行的首席经济学家Jan Haggstrom说.

"IMF仍预估中国经济成长率会有9%,这将对金属需求有支撑.如果像2008年那样,中国经济成长率低至6%的话,那麽需求肯定会下降."

另外,对于欧债危机难解的担忧也将令人费神,特别是由于中国需要体质健康的国家来购买其出口品.

"我认为担心欧洲的人非常多,"Natixs分析师Nic Brown说.

"通常我在LME Week都是对欧洲人讲述中国的情况,但是这次我却花了更多时间与中国人谈论欧洲发生了甚麽事."(完)

--译/校 郑茵/徐文焰/兰秀娟/李婷仪/张荻/艾茂林/石冠兰

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