香港财政司长：外围形势山雨欲来 香港宜及早防范

路透香港10月10日电---香港财政司司长曾俊华表示,外围经济形势风雨欲来,香港宜及早防范,并藉着落实中央支持香港的各项措施,包括香港作为人民币离岸中心的发展转危为机.

刚从美国出访後返港的曾俊华在其个人网志中撰文称,在访问了纽约、华盛顿及芝加哥回来後,他对香港的优势更有信心.

他指出,美国商界金融界不但关注人民币国际化的进展,而且已经实行利用香港在人民币业务的特殊作用,发展在中国内地的业务.例如速食连锁业巨头麦当劳(McDonald's)(MCD.N)及工业大型机车的生产商--卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N),均在香港发行了人民币债券,用以扩展他们在内地的业务.而它们选择在香港发债,因为在港发行的利率较低.

曾俊华表示,自2007年12月起至今年7月底,已有72笔人民币债券在港发行,总额超过1,230亿元人民币.发行之初,发债的主要企业是内地国企,如今发债机构已经扩展至香港以及跨国企业,最近亚洲开发银行及世界银行集团旗下的国际金融公司也分别在香港推出人民币债券.这从一个侧面看到香港作为人民币离岸中心的发展.

国务院副总理李克强今年8月访港时就公布了30多项支持香港进一步发展的措施,其中与金融相关有十多项.

"这充份说明中央政府以具体政策措施,巩固及提升香港作为国际金融中心的地位."曾俊华说,"十二五"(2011-2015年)规划所说的支持香港发展成为离岸人民币业务中心不是空话,而是国家的需要,也是香港的需要.

他指出,现时,无论美国还是欧洲的情况都令人不敢掉以轻心.其中很重要的,是落实中央支持香港的各项措施,转危为机,借香港的优势有所作为.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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