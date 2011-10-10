俄罗斯总理普京周二起访问中国，以深化挑战与机遇并存的中俄关系，这是普京宣布将竞选总统後首次出访。此次随访者包括俄国有能源巨擘Gazprom、Rosneft与俄罗斯铝业联合公司等企业的执行长。普京任总理近四年间工作重点在国内，此访看来是为重新执掌俄外交政策作铺垫。路透