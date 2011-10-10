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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 10日 星期一 11:54 BJT

10日午间分析：沪指早盘高开低走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是节後首个交易日，但是A股市场早盘表现差强人意，并未出现预期的反弹走势。受国庆期间欧美股市先抑後扬的提振，沪深两市股指早盘双双跳空高开，但是受到权重股集体低迷的影响，大盘呈现逐渐震荡回落，其中沪综指再创调整新低，午盘沪综指报收于2353.68点，下跌0.23%。

笔者认为，连续下挫後，股指积累一定的超跌反弹动能，但是鉴于当前政策面以及基本面没有出现明显的改善，因此，大盘後市仍难以摆脱弱势盘整的格局，目前大盘短线技术反弹仍然值得投资者期待。（完）

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