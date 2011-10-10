10日午间分析：沪指早盘高开低走

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日是节後首个交易日，但是A股市场早盘表现差强人意，并未出现预期的反弹走势。受国庆期间欧美股市先抑後扬的提振，沪深两市股指早盘双双跳空高开，但是受到权重股集体低迷的影响，大盘呈现逐渐震荡回落，其中沪综指再创调整新低，午盘沪综指报收于2353.68点，下跌0.23%。
笔者认为，连续下挫後，股指积累一定的超跌反弹动能，但是鉴于当前政策面以及基本面没有出现明显的改善，因此，大盘後市仍难以摆脱弱势盘整的格局，目前大盘短线技术反弹仍然值得投资者期待。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。