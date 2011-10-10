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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 12:08 BJT

法比卢就援救Dexia银行达成协议

法国、比利时和卢森堡就救援法国-比利时银行业者Dexia计划达成协议.Dexia将被分拆并部分国有化,该银行的全球信用风险敞口为7,000亿美元,是希腊国内生产总值(GDP)规模的两倍多. 此为Dexia三年以来第二次被迫接受政府救援.因该行面临流动性紧缩问题,股价上周跌去42%.路透

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