法比卢就援救Dexia银行达成协议

法国、比利时和卢森堡就救援法国-比利时银行业者Dexia计划达成协议.Dexia将被分拆并部分国有化,该银行的全球信用风险敞口为7,000亿美元,是希腊国内生产总值(GDP)规模的两倍多. 此为Dexia三年以来第二次被迫接受政府救援.因该行面临流动性紧缩问题,股价上周跌去42%.路透