卡塔尔看似并非欧洲银行业的救世主

* 卡塔尔在2008年第一轮资本重整时投资动作缓慢

* 投资巴克莱获利,今年注资希腊银行业

* 但大规模曝险将是另外一回事

* 投资西方银行或许不是战略重点

* 市场亦对中国寄予过高期望

记者 Regan Doherty; 编译 艾茂林/李春喜/李婷仪

路透多哈10月9日电---对于卡尔塔和其他富裕海湾国家注资欧洲受困银行业的期望可能会落空,因海湾投资者或认为这些银行大多风险过高,且不符合其投资策略.

过去几个月欧洲银行业每况愈下,金融市场上有关海湾国家可能向其投资的传言和媒体报导甚嚣尘上.在这些国家当中,手握充裕现金、积极活跃在国际收购交易场上的卡塔尔呼声最高.

今年6月,西班牙国际银行(SAN.MC)否认了关于塔卡尔洽谈入股的报导,上个月法国巴黎银行(BNPP.PA)亦否认了类似报导.最新的收购传闻集中在Dexia(DEXI.BR)金融集团的资产;法国和比利时总理周日举行会议,讨论该集团的拆分事宜.

分析师和银行人士认为,卡塔尔可能会对欧洲金融公司投入规模相对较小的资金,也许是数亿欧元.上周有欧洲媒体报导称,有国际财团在讨论收购价值约9亿欧元的Dexia卢森堡分支,卡塔尔便是该财团成员.

但分析师称,卡塔尔和其他海湾国家不太可能大举投资,不会给欧洲大型金融机构带来特别明显的帮助.

"就连卡塔尔的财力也没有雄厚到可以对欧洲金融系统注入具有影响性的资本.他们可能会参与银行业目前一些增资行动,但最终仍然需要公开的多方支援,"Roubini Global Economics驻伦敦主管Rachel Ziemba表示.

"卡塔尔这样的投资者将会认真考虑,宏观经济环境和政策反应是否能给他们的投资带来良好回报.2008-2009年银行业第一轮增资时,卡塔尔参与投资的动作迟缓,但实际上却获得一些更好的收益."

驻多哈的一位金融业高管称,他认为卡塔尔大概正在"与欧洲的每一家银行进行洽谈.但是否有任何具体成果仍有待观察."

**基金**

尽管没有正式数据,但据估计,卡塔尔投资局(QIA)拥有约700亿美元的资产,其中未进行投资或可以进行交易的比例未知.

过去数年来卡塔尔投资局在境外的投资活动非常活跃,总投资逾200亿美元,投资企业包括德国汽车制造商保时捷和大众汽车(福斯)、中国农业银行(601288.SS)、西班牙国际银行(Banco Santander)的巴西子公司(SAN.MC)、西班牙Iberdrola(IBE.MC)和德国建筑商Hochtief(HOTG.DE)等公司.此外,它还收购了英国的高档百货商店Harrods和两家欧洲足球俱乐部.

2008年6月,卡塔尔投资局和该国一名王室成员共同入股英国巴克莱银行(BARC.L)投资约18亿英镑(28亿美元),後来其中的部分投资获利约6亿英镑.

今年8月,卡塔尔投资局又斥资5亿欧元,收购了希腊Alpha Bank(ACBr.AT)和EurobankEFGr.AT合并成立新实体的17%股份,当时正值希腊资金困境的紧要关头.

但分析师称,卡塔尔对Alpha Bank合并後实体的投资,并不意味着其愿意大规模的持有金融业曝险,特别是目前卡塔尔与其他海湾国家一样,正通过大幅扩大政府支出,力求维持国内政局稳定.今年卡塔尔已经把一些公共部门薪资和养老金增长约一倍.

"我认为卡塔尔将会寻找有价值的投资,欧洲银行业必须变得更便宜,并且更迫切需要资金,卡塔尔才会出手,"一位驻多哈分析师表示.

"即使卡塔尔出手,投资规模也不会对危机产生重大影响.卡塔尔也不是什麽白衣骑士,而更可能采取的是投机的方式."

分析师说,其他海湾国家的态度可能更谨慎.阿布扎比投资局拥有约6千亿美元的资产,不过两年前迪拜房地产市场崩跌时阿布扎比被要求金援迪拜,如果全球经济更加恶化的话,阿布扎比可能得提供更多支持.

阿布扎比过去曾吃过亏;2007年时它曾同意以75亿美元投资花旗集团(C.N),後来花旗股价崩跌,但是阿布扎比在2009年底指控花旗不实陈述的仲裁案却败诉.

沙特阿拉伯也有雄厚的财力,但是沙国政府今年针对住屋和其他项目展开一项1,300亿美元开支计画.在全球油价水平快要让其预算盈馀消失的时候,沙特可能不想在海外进行更多风险较大的新投资.

**策略**

卡塔尔和其他海湾国家面临的另一个问题是,欧洲金融投资是否符合其长期策略.海湾国家越来越转向亚洲国家寻找成长及投资标的.与其把钱丢进夕阳行业例如西方银行业,还不如投资能源、科技项目更有意义.

"我预估卡塔尔和其他海湾国家的主权财富基金将持续寻找可以便宜取得的可靠投资,不过就其本身而言,他们并不是利他主义者,"Ziemba说.

"他们想要获取财务回报,并投资那些有助于延伸其供应链的公司,帮助卡塔尔...进入新的供应链,透过合夥关系取得关键技术转让以利于建立人力资本."

"更重要的是,欧洲政府是否会安于让外国主权财富基金在其银行业和企业取得庞大股份,这一点还有待观察."

金融市场对卡塔尔的想像类似于对中国的臆测.今年市场盛传北京将从其3.2万亿(兆)美元的外汇储备中,拿出更多资金购买希腊和其他欧洲陷入困境国家的公债.

不过迄今,中国人的购买力道并无法阻止欧洲债务沉重国家的公债价格崩跌.也没有证据显示中国正在买进更多的欧元区债券,规模超过与其外汇储备中欧元比重相符的水平,而且据信中国持有的许多债券都是德国公债及其他优质债券,而非那些弱国的公债.(完)

--译文审校 张涛/蔡美珍

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