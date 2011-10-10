分析：IMF亟需扩充弹药 发债与贷款各有利弊

* IMF考虑发债,以满足危机融资需求

* 与成员国进行双边贷款或更快更简单

* 发债或削弱IMF成员国影响力

* 金砖国家可能提供新资金,但有附加条件

记者 David Lawder 编译 艾茂林/王兴亚/丁琦

路透华盛顿10月7日电---面对欧洲危机加深的风险,国际货币基金组织(IMF)正考虑是否可透过发债或双边贷款来为援助工具扩容.

可以认为,这些选项是在对IMF总裁拉加德授权的抗危机资源作一些评估.宗旨就是要作最坏的打算.

一旦像意大利或西班牙这种规模的经济体需要援助,IMF的资金就会非常紧张.

专家认为,IMF债券可以轻松吸引到目前涌入美国公债避险的部分流动性.

但包括美国、日本、德国和中国在内的IMF主要股东,或将对这种可能削弱他们影响力的独立融资新渠道心存警惕.

也许一种更为简单直接的方式,是从这些富裕成员国获得双边贷款,这特别适用于IMF需要尽快筹到援助资金的情况.

"IMF发债增强财务实力的想法令人很感兴趣,"IMF前官员Eswar Prasad说.他目前是康奈尔大学的国际贸易政策学教授.

"新兴市场可能会喜欢,因为IMF债券让他们多了一种安全资产可选,从而减少对储备货币国家风险越来越高的主权债的依赖,"Prasad说.

然而美国却对此毫不热衷,因为此举可能导致美国公债在国际资本市场上面临更激烈竞争.

美国财政部一位官员拒绝对IMF发债前景作评,只表示美方认为IMF目前规模为4,000亿美元的信贷能力,要"满足当前所预期的融资需求是绰绰有余的".

**影响力及独立性**

对于从成员国获得资金的IMF来说,一个基于市场的新融资渠道将提升其独立感.

"很明显,主要成员国希望对IMF的决策施加政治影响力,"前IMF执委会成员、华盛顿布鲁金斯学会高级研究员Domenico Lombardi说,"他们担心如果IMF转向市场筹集资金,这种联系可能丧失."

发债也需要一些时间,因IMF要获得内部政策批准,且需要获得信用评级并遵守证券信息披露法规.

不过,IMF的姊妹机构--世界银行自1947年以来一直在发行债券,并且拥有AAA信用评级已经超过50年.今年,世界银行已发行大约300亿美元债券,投资者包括各国央行、保险公司、养老基金、资产管理公司等.

一些人担忧,IMF若发行债券,它的借贷计划可能变得更为保守,因为它必须保护自己的信用评级.

**摆脱传统,推陈出新**

拉加德及IMF人员已经表示,如果欧洲债务危机恶化,该基金的现有资源将严重不足.

根据路透取得的一份IMF内部研究报告,在"最糟糕"情形下,IMF可能面临8,400亿美元的资金需求.

IMF官员无疑在考虑解决危机的新办法.IMF欧洲事务主管Antonio Borges周三提出,在欧元区救助基金外,再设立一个特殊目的实体来购买西班牙或意大利债券的构想,但他很快撤回了该建议.

Borges称,此类举措将需要调整IMF法定结构,尚未与成员就此进行讨论.不过,IMF以往曾使用过特殊目的实体.

IMF官员尚未确定扩大资金来源的特定目标水准,但简单的数学计算暗示可能超过1万亿(兆)美元.

若完全批准此前商定的额度扩大方案,将使IMF的贷款额度增至约7,550亿美元.

若IMF永久性启动另一项5,810亿美元的危机贷款基金,或将可贷规模扩大至约1.3万亿(兆)美元.

但在IMF的187个成员中,同意扩大上述限额的不到20个.

"最快捷的选线是启动双边信贷额度,"Lombardi表示,"这是扩充IMF火力的最快捷方式,而且在财务方面也可行."

**金砖国家等其他渠道**

巴西上月提议金砖国家向IMF提供新的资金,以助其对抗眼下的欧洲危机.该国一直期望扩大新兴市场在IMF中的影响力.

但就在上月末IMF年会前的一个记者会上,金砖国家中的中国和印度对该想法的反应并不热烈.

拥有3.2万亿美元外汇储备的中国显然是最现成的资金渠道.但要中方提供任何新的资金可能须附带某些条件,且将被普遍视为中方要求扩大投票权的序曲.若要克服国内的反对声音,北京方面或需在IMF取得更大的影响.中国国内可能对政府资助陷入财政困境的富国不满.

"但问题是,'要使中国从向IMF出资中获得足够的利益,需要达成什麽样的协议?'"Prasad表示.

俄罗斯副财长Sergei Storchak表示,金砖国家联合救助欧洲是"不可能的".

在IMF的架构下仍有一些其他考虑选项,但都与发债和向成员国借款大同小异,且从未被试用过.IMF还可向民间贷款者,或是各国央行或成员国政府旗下的官方机构融资.(完)

--译文审校 高琦/蔡美珍

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