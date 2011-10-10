IMF官员：希腊须执行严格改革计划

路透柏林10月8日电---德国周日世界报周六援引国际货币基金组织(IMF)希腊任务小组主管Poul Thomsen的话报导称,希腊处在十字路口,需要实施比迄今为止"严格得多的结构性改革".

此番黯然的评论暗示,出于对希腊改革意愿以及该国罢工和骚乱的疑虑,IMF仍然不确定当前有关对雅典提供援助的谈判能否敲定.

"希腊处在十字路口,"报纸援引他的话称,"显然,如果当局不实施比我们迄今所见到的更为严格的结构性改革,那麽援助计划就无法起效."

IMF周五否认了希腊政府有关援助协议已经敲定的声明.

"现在是进两步退一步,"Thomsen称,"希腊政府明白,眼前面临许多最为困难的变革.与此同时,政治和社会疲劳正在加剧."

如果没有新的80亿欧元援助款支撑,雅典可能最早在11月中出现资金枯竭,从而增大违约的风险,恐令欧元区在债务危机中越陷越深.

来自IMF、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)的巡查员上周恢复对希腊在援助计划下改革进程的检视.四周前巡查员离开雅典,因为在如何推动希腊财政重回正轨的问题上出现分歧.

希腊财政部一位要求匿名的官员透露,希腊与上述三家机构的谈判周日继续,主要关注该国2013和2014年的减赤计划.

德国总理梅克尔所在的保守派政府的一位高官周六对希腊报纸Real News称,希腊接近破产,必须放弃部分主权才能换取其生存所需的巨额债务豁免.

德国基督教民主联盟(CDU)在议会的副领袖Michael Fuchs亦称,希腊若脱离欧元区,情况会比较好.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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