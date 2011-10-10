银行业资本重组无助于解决欧债危机--法兴银行

路透巴黎10月7日电---法国兴业银行(SOGN.PA)首席执行官弗雷德里克.乌代阿(Frederic Oudea)周五对路透Insider TV表示,欧洲银行业并无资本重组的必要,此举也不会解决外界对欧元区应对债务危机能力的信任危机.

乌代阿呼吁欧元区领导人"尽可能快地"解决正在扩散的希腊债务问题,并表示银行业的主要问题不在资本层面,而是在于流动性,因融资市场信心已受到打击.

"主要问题是主权国家信任危机.重要的是尽快解决希腊问题,并重建对欧洲各银行削减债务能力的信心,"乌代阿在兴业银行巴黎总部办公室中称.

"我的看法是...资本重组无助于恢复主权债务信心."

欧盟执委会已着手制定一份计划,协调各成员国银行业资本重组,而德国和法国在运用欧洲救援基金进行资本重组上看法分歧.

乌代阿补充道,对于包括法国兴业银行在内的所有欧洲银行而言,希腊问题的影响"可控".

乌代阿还对欧洲央行周四重启一年期融资操作表示赞赏,并称该举措可以满足未来几个月的需要.

他亦表示,欧洲央行的举措将保护欧元区银行体系不受法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)困境所累.

"Dexia的商业模式很特殊...我认为那只是一个特例,"他说,"从欧洲央行已推出的举措看,我认为(银行)体系不应该再出现问题.银行业将得到流动性."

乌代阿重申法国兴业银行自身不需要补充资本.他坚持认为,该行出售数十亿欧元资产的计划足以平息市场焦虑.兴业银行市值在过去三个月中缩水约一半.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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