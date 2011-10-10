奇瑞和捷豹路虎合资申请或进入审批环节

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京10月10日电---第一财经日报周一报导援引知情人士称,中国汽车商奇瑞和塔塔汽车(TAMO.BO)旗下捷豹路虎公司的合资谈判已基本结束,即将进入审批环节.
报导称,从一位知情人士处获悉,近日,奇瑞、捷豹路虎一同赴国家发改委就合资事宜徵询意见.
报导并称,对于合资事宜,奇瑞汽车相关人士没有回应,表示并不知情.
稍早奇瑞和斯巴鲁的合资申请因不符合中国《汽车产业发展政策》而未予批准.
捷豹路虎还在与其它中资汽车商接洽,长城汽车(2333.HK)两位高层人士此前亦透露,捷豹路虎正在与长城汽车接洽,两家公司可能达成合作.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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