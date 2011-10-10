奇瑞和捷豹路虎合资申请或进入审批环节

路透北京10月10日电---第一财经日报周一报导援引知情人士称,中国汽车商奇瑞和塔塔汽车(TAMO.BO)旗下捷豹路虎公司的合资谈判已基本结束,即将进入审批环节.

报导称,从一位知情人士处获悉,近日,奇瑞、捷豹路虎一同赴国家发改委就合资事宜徵询意见.

报导并称,对于合资事宜,奇瑞汽车相关人士没有回应,表示并不知情.

稍早奇瑞和斯巴鲁的合资申请因不符合中国《汽车产业发展政策》而未予批准.

捷豹路虎还在与其它中资汽车商接洽,长城汽车(2333.HK)两位高层人士此前亦透露,捷豹路虎正在与长城汽车接洽,两家公司可能达成合作.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。