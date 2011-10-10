阿里巴巴争取淡马锡资助向雅虎买回股权--报导

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透10月9日电---彭博引述知情人士称,中国阿里巴巴集团已与新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]洽谈,由淡马锡提供融资,协助阿里巴巴买下雅虎(YHOO.O)所持有的阿里巴巴40%股权.
彭博指出,淡马锡可能协助出资,换取提高在阿里巴巴集团的持股.
但一位人士向彭博表示,淡马锡对买下雅虎没有兴趣.
阿里巴巴及淡马锡拒绝对路透发表评论.
阿里巴巴集团主席马云上个月表示,他对收购雅虎很有兴趣.
据了解情况的人士,雅虎共同创始人及前执行长杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。