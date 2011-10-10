搜狗搜索引擎市场份额首超谷歌中国--分析机构

路透香港10月10日电---中国互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下子公司--搜狗周一援引分析机构数据称,其在线搜索引擎的市场份额首次超过谷歌中国,成为中国排名第二的搜索引擎.

搜狗称,据中文互联网数据统计分析服务提供商CNZZ的数据,截止今年9月30日,以使用率计,搜狗的市场份额为7.09%,谷歌(GOOG.O)中国为6.51%,百度(BIDU.O)则以78.98%的份额稳居第一.

去年搜狐将运营多年的搜狗业务分拆成为一家独立公司.搜狗的核心产品包括在线搜索、浏览器和输入法,但主要收入来自于搜索引擎;搜狗搜索提供地图、购物、音乐、图片等多个垂直搜索和本地搜索服务,并与阿里巴巴集团旗下的淘宝网建立了合作关系.

搜狗首席执行官(CEO)王小川今年7月在接受路透专访时曾表示,预计今年第四季度搜狗的收入超过2,000万美元,公司将于明年实现盈利.他当时并称,公司的目标是用一年的时间超过谷歌中国.

谷歌去年关闭了大陆的Google.cn搜索服务,并开始将用户导向未经过滤的香港网站.中国内地的搜索引擎市场格局由两家争霸变成了百度一家独大.(完)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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