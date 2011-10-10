搜狗搜索引擎市场份额首超谷歌中国--分析机构

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透香港10月10日电---中国互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下子公司--搜狗周一援引分析机构数据称,其在线搜索引擎的市场份额首次超过谷歌中国,成为中国排名第二的搜索引擎.
搜狗称,据中文互联网数据统计分析服务提供商CNZZ的数据,截止今年9月30日,以使用率计,搜狗的市场份额为7.09%,谷歌(GOOG.O)中国为6.51%,百度(BIDU.O)则以78.98%的份额稳居第一.
去年搜狐将运营多年的搜狗业务分拆成为一家独立公司.搜狗的核心产品包括在线搜索、浏览器和输入法,但主要收入来自于搜索引擎;搜狗搜索提供地图、购物、音乐、图片等多个垂直搜索和本地搜索服务,并与阿里巴巴集团旗下的淘宝网建立了合作关系.
搜狗首席执行官(CEO)王小川今年7月在接受路透专访时曾表示,预计今年第四季度搜狗的收入超过2,000万美元,公司将于明年实现盈利.他当时并称,公司的目标是用一年的时间超过谷歌中国.
谷歌去年关闭了大陆的Google.cn搜索服务,并开始将用户导向未经过滤的香港网站.中国内地的搜索引擎市场格局由两家争霸变成了百度一家独大.(完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。