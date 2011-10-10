中国下调汽柴油价估计令中石化今年盈利减少6-7%--中银国际

路透香港10月10日电---投行中银国际周一称,中国下调汽、柴油零售价约3%,估计令中国石化(0386.HK)(600028.SS)今年盈利减少6-7%.

中国国家发改委自10月9日起将汽油、柴油零售价下调300元人民币/吨,据路透计算降幅约为3%.今年以来发改委已两次上调成品油价,最近一次于4月7日上调5%左右.

中银国际分析师刘志成对路透称,消息对于部分投资者来说相当意外,因为今年5月中国成品油价未有跟随国际原油价走高而上调,反而在布兰特原油价自9月下旬以来持续在110美元/桶下方,迅即下调成品油价.

"国际原油价刚刚进入回落通道,尚未反映在炼油商的原油加工成本之上,产品售价却抢先一步下调."他并称,"如果布兰特原油价在今年馀下时间维持在106美元/桶,中国石化今年全年盈利将减少6-7%."

中石化H股早盘一度急挫6.3%至7.02港元;收跌4.81%,报7.13港元.大市恒生指数收跌0.5%.中石化A股则持平于6.93元人民币.

投行花旗的报告指出,市场对于此次调价是否符合官方定价机制存疑,因为以人民币计价的一篮子国际原油价在连续22个工作天平均下跌逾4%,但考虑到人民币兑美元升值的因素,以美元计价的一篮子国际原油价同期跌幅仅为2.4%.

"预期中石化第三季度炼油业务亏损额持平于第二季度的水平,而受助于国际原油价走低,第四季度的亏损额将有所下降."报告称.

花旗指出,由于中石化H股目前股价处于2012年市盈率5.9倍,故维持该股投资评级为"买入",及目标价10.1港元.

证券商未来资产证券认为,中石化和中石油(0857.HK)(601857.SS)的H股今天股价下跌,主要受成品油价下调消息影响.该行并建议投资者未来数周买入中海油(0883.HK)和中海油田服务(2883.HK),并沽出中石油和中石化.

今年上半年,中石化加工原油1.09亿吨,炼油业务亏损122亿元人民币;中石油上半年加工原油6,651万吨,炼油业务亏损233.58亿元,拖累整体净利仅升1%.

另外,加拿大石油和天然气开采商Daylight EnergyDAY.TO稍早表示,已经接受中石化母公司--中国石油化工集团旗下的国际石油勘探开发公司约22亿加元的收购报价.惟分析师认为这个交易对于提高中石化油气储量远景帮助不大.

中石化集团在新闻稿中称,Daylight的油气核心资产位于加拿大阿尔比省西北部和不列颠哥伦比亚省东北部,今年上半年公司的平均权益产量约每日3.8万桶油当量.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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