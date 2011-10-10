《阳歌专栏》新浪微博：盈利动力还是负担？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（http://.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

新浪微博：动力or负担？

受微博服务的成功提振，新浪(SINA.O)的股价和前景在过去数月形势一片大好，但他们很快意识到物极必反的道理，巨大的发展机会往往伴随着同样大的风险。

香港媒体周末报导称，中国正考虑对难以驾驭的微博领域出台新的管理规则，对号称拥有两亿用户的新浪微博不啻于一场灾难。由于多数用户以虚构网名注册，微博日渐成为一块煽动公众不满情绪、传播谣言的“沃土”。据报导，新管理规则的最大变化就是要求微博用户“实名制”，而这意味着目前90%的账户违规。

中国一直试图限制互联网谣言传播和垃圾邮件，新规与此前措施相一致，尽管有人抨击这种举动限制了自由言论。即便最後颁布的管理规则相对比较温和，但新的管理规则总体上不利于新浪微博及微博业。

了解到这一情况的投资者一直在大举抛售新浪股票，使新浪股价在过去三周大跌了三分之一。在我看来，雪上加霜的是，不断有关于新浪将新推出交友社区(SNS)的报导传来。中国媒体报导称，新浪将最新推出名为“看点”的SNS新产品，此前，新浪曾于7月份推出了名为“轻博客”的相关产品。

我知道，新浪正寻求基于微博盈利的各种方式，但这种在短期内推出如此多新产品的模式似乎有点仓促，缺乏长远眼光，且很可能适得其反。

一句话：潜在的管理新规和日渐混乱的发展战略似乎均不利于新浪微博的发展。

**溢价收购和成品油降价 中石化面对双重利空**

作为中国三大石油公司之一，中石化在中国国庆长假之後遭遇双重利空，这其中既有可控也有不可控因素的作用。

首先来看看可控因素，加拿大Daylight EnergyDAY.TO宣布将被中石化以21亿美元收购，较当前股票市值溢价一倍左右。很明显，中石化对Daylight给出了较多数其他投资者更高的评估价值，但从更宽泛的角度来看，这种溢价收购更像是中国资源类企业的典型做法，即在政府号召实现更高水平的能源自给率背景下，不惜代价地在全球收购资源。

若国际油价持续高企，这项收购计划可能最终仍有利可图。但是，全球经济持续疲软，且替代能源效率改善，我预计油价持稳甚至回落将是未来三四年的大势所趋，意味着中石化可能为Daylight付出了过高的代价。

在看看眼前的事，中国国家发改委周末宣布下调成品油价3-4%，对中石化、中石油和中海油等企业形成冲击。这是中国今年首次下调燃油价格，尽管与去年6月以来成品油价已经累计上涨20%相比，这次下调只是小巫见大巫。具有讽刺意味的是，即使中国汽油价格在本次下调後仍高于美国水平，中国企业在炼油业务环节仍旧亏损。

中石化在上述三家石油企业中对成品油销售业务依赖最大，所有冲击自然也最大。成品油降价和大幅溢价收购Daylight，很可能令中石化的业务及其未来几个月的股价都将承压。

一句话：中石化溢价收购加拿大油企资产以及中国调降成品油价，将令其业务和未来六个月股价承压。（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：王燕焜

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