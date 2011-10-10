研究显示太阳辐射下降或引发严冬

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新加坡10月10日电（记者：David Fogarty）---科学家称，太阳辐射的周期性下降，可能在北美及欧洲一些地区引发异常寒冷的冬季天气。这一发现不仅可以改善长期天气预测，还有助于各国防备暴风雪。
科学家很早就发现，太阳辐射有11年的周期，这一期间太阳黑子辐射量升至峰值後会下降。但这是否与天气变化有明确的关系，却很难证明。
英国气象局（Met Office）主要研究作者伊内森（Sarah Ineson）通过电邮告诉路透，“我们的研究证实，太阳周期变化的确与地区性气候有关系。”这项研究周一发表在英国期刊《自然地球科学》（Nature Geoscience）上。
伊内森研究团队研究的重点是2008-10年期间太阳活动的最小值，这一期间太阳活动异常平静，美国和欧洲部分地区则出现了极端冬季天气，一度导致空中交通暂停，还扰乱了企业运作。
研究人员发现太阳的紫外线辐射减少，会影响北半球高海拔地区的风型，从而引发严冬天气。
伊内森称，“虽然还不能从紫外线强度中看出每天的天气状况，但他们对改善未来数月、甚至数年的长期冬季天气预测非常重要。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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