沪综指收创逾两年半低位

路透北京10月10日电---中国股市沪综指周一高开低走,收盘并刷新逾两年半来低位.同时,国庆长假後首日市场交投继续欠活跃,A股成交额创逾33个月新低.

分析人士指出,尽管上周外围市场探底回升,但缺乏持续上涨动能;加上国内市场依然资金趋紧,且9月宏观经济数据公布在即,预计短线市场将继续维持观望,并仍将处于趋势性下跌过程中.

沪综指收报2,344.787点,跌14.433点,或0.61%,前一收盘低点为2009年3月25日的2,291.55点.今日A股成交额进一步萎缩至398亿元人民币,此前低点为2008年12月31日的334亿元.

华西证券分析师毛胜称,今日高开是受外围市场探底回升鼓舞,之後走弱表明市场信心不足,视外围缺乏持续上涨的可能.同时,由于国内面临资金趋紧,预计短线市场仍将处于趋势性下跌过程中,下一支撑点位在2,319点附近.

另外,今日地产股跌幅居前,沪市地产类指数收挫2.65%,毛胜就此指出,国庆期间地产销售情况糟糕令房价拐点越发清晰,从而强化了投资者对地产业的悲观情绪.

因国庆假期,中国沪深两市于10月1日至9日休市.中国即将于本周四开始陆续公布9月及三季度宏观经济数据.

上周外围市场经历剧烈波动.美股上周五小幅收跌,但全周则累计收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动本周涨势.欧洲股市上周五亦上扬并触及五周收盘高位.同时,恒指上周经历大起大落,周初跌至两年半低位後强劲反弹,累计涨幅0.7%为五周来首见.

沪深300指数10月合约尾盘报2,567.0点,跌0.82%,成交量为154,373手.(完)