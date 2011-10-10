10日盘後分析：反弹或许只欠“东风”

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

十一长假後，A股市场并未如此前市场预期一样走出开门红，沪综指收盘再度刷新两年半低位，同时成交金额创下33个月新低，不过投资者“遗憾”之余，市场却传来利好消息。

中国中央汇金公司将在二级市场自住购入工、农、中、建四大行股票，并从即日起开始有关市场操作。新华社周一引述中央汇金公司称，此举是为了支持国有重点金融机构的稳健经营和发展，稳定国有商业银行股价。

众所周知，大盘真正底部需要市场底、估值底以及政策底同时明确後才能有望形成，目前A股整体估值水平接近历史底部区域，而汇金公司购入四大行的操作可以理解为阶段性政策底部的形成，当前点位能否成为市场底目前还不好妄言，但是可以肯定的是，大盘短期内出现反弹的概率大大增加。

国庆假期欧美股市先抑後扬，但A股市场却表现的踯躅不前，究其原因，不外乎通胀、货币政策以及新股扩容等负面因素困扰市场。

近期各大券商四季度投资策略纷纷出炉，多空观点泾渭分明，这也验证了目前市场的犹豫心态。压制股指的因素是显而易见的，政策改善预期迟迟得不到兑现，通胀形势不容乐观，同时融资行为不断吞噬着A股市场的血液，消耗着场内资金的实力，也抑制了新增资金入场的欲望。

目前汇金公司购入四大行股票的消息，能否对抗住当前低迷的行情，会不会带来阶段反弹？笔者认为对于这一问题，投资者还应该减持理性和谨慎。

还是从银行股说起。银行是一个典型的周期性行业，其盈利空间和经济的运行周期有着非常密切的正相关关系。为了有效遏制通胀趋势，管理层采取了一系列的措施，其中包括前所未有的对货币增速的数量化目标要求。可以说，银行业的业绩触底可能要落後于整体的宏观经济和其他行业。

从现阶段的情况看，市场对未来银行业资产负债状况的担忧有增无减，导致银行股始终难以摆脱低迷的态势，即便汇金在二级市场上自住购入四大行股票，在短期内，银行股仍然无法摆脱盈利能力大幅下降的现实，这也决定了A股市场还将处于一个长期的震荡筑底过程，对此，投资者仍需要给予冷静分析。

不过，从短期看，大盘反弹可谓是“万事俱备、只欠东风”，这其中的“东风”，笔者认为就是成交量。

近期大盘连续三个月下跌，期间不乏出现反弹，但是反弹都很快夭折，其中关键原因就是大盘反弹缺乏量能支持，同时市场成交金额还出现了反弹乏力、下跌放量的不利格局，因此，在估值底、政策底较为明确的前提下，量能的放大将是促成短期反弹的关键性因素，建议投资者应密切关注成交金额的变化。（完）

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