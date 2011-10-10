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中国财经 | 2011年 10月 10日 星期一 16:53 BJT

中央汇金公司开始在二级市场自主购入四大行股票--新华

路透北京10月10日电---中国中央汇金公司将在二级市场自主购入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)四行股票,并从即日起开始有关市场操作.

新华社周一引述中央汇金公司称,此举是为了支持国有重点金融机构的稳健经营和发展,稳定国有商业银行股价.

中国股市沪综指周一高开低走,收盘并刷新逾两年半来低位.同时,国庆长假後首日市场交投继续欠活跃,A股成交额创逾33个月新低.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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