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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 17:30 BJT

历史名宿：维泰尔有望超越舒马赫

三届F1年度车手总冠军劳达称，刚第二次封王的维泰尔有望成为比舒马赫更伟大的F1车手。舒马赫曾七次赢下年度车手总冠军，共拿到91个分站赛冠军。劳达称：“维泰尔(仅24岁)就得到两次年度冠军，这是F1车坛迄今最抢眼的表现，赢得第一次总是最难的……他拥有一切超越舒马赫的条件。”路透

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