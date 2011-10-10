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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 17:31 BJT

西班牙後卫阿尔比奥尔骨折

效力皇家马德里的西班牙国脚後卫阿尔比奥尔周日在训练中面颊骨折，无缘即将举行的2012年欧洲杯预选赛对阵苏格兰的比赛。皇马在其官网称，扫描检查确认这位皇马中後卫的伤情，他已离开西班牙国家队训练营。皇马未说明他会缺阵多长时间。路透

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