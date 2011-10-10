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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 10日 星期一 17:32 BJT

拉德万斯卡中网折桂

波兰女将A・拉德万斯卡周日以7-5 0-6 6-4击败德国对手佩特科维奇，摘下中网女单桂冠及77.55万美元奖金。22岁的拉德万斯卡上周末在东京泛太平洋女单决赛同样封后。拉德万斯卡称：“这是我生涯中所赢得的最重要的赛事冠军。第二盘她完全杀死了我。比赛非常非常艰难。”路透

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